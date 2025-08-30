Iskolafelújítás, játszótér és aszfaltozás – ilyen fejlesztések zajlanak a hajdú-bihari településen!

Van az úgy, hogy egy falu nem nagyot álmodik, hanem sok kicsit – és azokból szépen, apránként felépül valami egészen erős. Álmosdon idén is ez történik. A Versenyképes Járások Program keretében újabb lendületet kapott a település, s nemcsak a látvány, hanem a használhatóság is javul.

Újabb lendületet kapott a fejlődés Álmosdon a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően

Forrás: Google Maps

– A Versenyképes Járások Programban az ifjúsági klub épületének rendbetétele most a cél – mondta a Cívishírnek Baranya Zsolt János polgármester. – Ott van mellette az új játszótér is, így az a része már rendben lenne a falunak.

A cél világos: ne csak szépen mutasson, hanem valóban élhető, használható tereket hozzanak létre.

A játszótér és klub egyfajta közösségi zónává válik, ahol a gyerekektől a fiatalokig mindenki találhat magának helyet. Álmosdon az útfejlesztés is kiemelt cél. A következő pályázatot a Mikszáth Kálmán és a Gárdonyi Géza utcákra adják be, ahol összesen 700 méter aszfaltozásra lenne szükség. Nem véletlenül: a Mikszáth utcában bolt is működik, a forgalom tehát nagy, az igény pedig napi szintű. – A ciklus végére nagyon szeretnénk elérni, hogy legalább útalap legyen minden utcában – fogalmazott a polgármester. Ez az álom most már valós céllá formálódott.