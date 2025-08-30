50 perce
Iskolafelújítás, játszótér és aszfaltozás – ilyen fejlesztések zajlanak a hajdú-bihari településen!
A hétköznapokat is átformáló fejlesztések indultak el. Álmosdon a Versenyképes Járások Program keretében kezdték meg az újításokat.
Van az úgy, hogy egy falu nem nagyot álmodik, hanem sok kicsit – és azokból szépen, apránként felépül valami egészen erős. Álmosdon idén is ez történik. A Versenyképes Járások Program keretében újabb lendületet kapott a település, s nemcsak a látvány, hanem a használhatóság is javul.
– A Versenyképes Járások Programban az ifjúsági klub épületének rendbetétele most a cél – mondta a Cívishírnek Baranya Zsolt János polgármester. – Ott van mellette az új játszótér is, így az a része már rendben lenne a falunak.
A cél világos: ne csak szépen mutasson, hanem valóban élhető, használható tereket hozzanak létre.
A játszótér és klub egyfajta közösségi zónává válik, ahol a gyerekektől a fiatalokig mindenki találhat magának helyet. Álmosdon az útfejlesztés is kiemelt cél. A következő pályázatot a Mikszáth Kálmán és a Gárdonyi Géza utcákra adják be, ahol összesen 700 méter aszfaltozásra lenne szükség. Nem véletlenül: a Mikszáth utcában bolt is működik, a forgalom tehát nagy, az igény pedig napi szintű. – A ciklus végére nagyon szeretnénk elérni, hogy legalább útalap legyen minden utcában – fogalmazott a polgármester. Ez az álom most már valós céllá formálódott.
Sok hajdú-bihari településnek segíthet a kormány új programja
Százmilliós megújulás az iskolában a Versenyképes Járások Program részeként
Bár az iskola a tankerület kezelésében van, a felújítás ügyeiben az önkormányzat is képbe került. Mintegy 170 diák jár ma az iskolába, ami a település kedvező korfájának is köszönhető. Most 100 millió forintból újítják fel a belső tereket, térkövezik az udvart és nyílászárókat cserélnek. Ehhez kapcsolódik az Iskola köz rendezése is: 650 négyzetméternyi térkő kerül le augusztusban, és szeptemberre a beruházás befejeződik. A látvány sem utolsó: piros, zöld és sárga térkövek váltják egymást, így különülnek el a funkciók. Parkolók, díszfák, kandeláberek, padok, kiülős részek is helyet kapnak.
Nemcsak az iskolások, hanem a környéken élők is nyernek ezzel
– tette hozzá Baranya Zsolt János. Álmosdon ma már csak 28 közfoglalkoztatott dolgozik; sokan elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon. De akik maradtak, azok értéket teremtenek. A mezőgazdasági programban tormát, burgonyát, kalászosokat és zöldségeket termesztenek, ezek az önkormányzati konyha alapanyagait is biztosítják.
Emellett részt vesznek:
- járdák építésében,
- térkövezésben,
- vízelvezetők karbantartásában is.
Ez nemcsak munka, hanem haszon is a falunak – szó szerint is. – Nem bírunk nagy mozgástérrel, de amit lehet, azt megcsináljuk – hangzik el gyakran a községházán. És valóban.
További építkezések is zajlanak
Az önkormányzat gondoskodik a lakhatásról is: a Kossuth utcai ötlakásos társasházban nyílászárókat cserélnek, 8-10 millió forintos saját forrásból. Ezeket a lakásokat rászorulók és piaci alapon jelentkezők vehetik igénybe. Az önkormányzati ingatlangazdálkodás is átgondolt: a polgármester szerint mostanra minden épületnek van funkciója. A hivatal, az óvoda, a bölcsőde, a bérlakások mellett erdőkkel és földekkel is gazdálkodnak. Az erdők egy része már vágásérett, a földek egy részét közmunkaprogramban művelik, a másikat bérbe adják – ez évente néhány százezer forint pluszbevételt jelent. Álmosd tehát nem nagy szavakban, hanem kis lépésekben építkezik.
Nincsenek hangzatos szlogenek, nincs minden utcasarkon szalagátvágás. Van viszont kitartó munka, tudatos tervezés, és kiszámítható fejlődés.
Álmosd pontosan tudja, mit akar – és azt is, hogy a terveket milyen sorrendben érdemes megvalósítani. Hogy miért? Mert nem egyszerűen szebbé, hanem élhetőbbé, használhatóbbá és fenntarthatóbbá akarják tenni falujukat. És úgy tűnik, ez a módszer működik.
