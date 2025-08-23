1 órája
Életet menthetsz Hajdú-Biharban! Mutatjuk, hol és mikor segíthetsz
A betegellátáshoz nyáron kiemelten fontos a véradók jelenléte. Hajdú-Biharban számos helyen szerveznek véradást.
A nyáron továbbra is kiemelten fontos a véradók jelenléte, hiszen ilyenkor gyakran csökken a véradási hajlandóság, miközben a betegellátás folyamatos vérkészletet igényel. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint a jövő héten ismét több hajdú-bihari településen lesz lehetőség életet menteni véradással.
Véradások időpontjai és helyszínei
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 25. 08:00 - 15:30
Debrecen, DMJV Család-Gyermekjóléti Kp. Debrecen (Thomas Mann utca 2/a.) augusztus 25. 10:00 - 12:00
Vámospércs, Vámospércs Eü-i Szakellátó (Piac u. 4.) augusztus 25. 13:30 - 16:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 26. 08:00 - 15:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 27. 10:00 - 17:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 28. 08:00 - 15:30
Létavértes (Nagyléta), Létavértes Irinyi Általános Iskola (Kassai út 8.) augusztus 28. 09:00 - 13:00
Debrecen, Pappas Auto Kft. Debrecen (Mikepércsi út 73.) augusztus 28. 14:30 - 16:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 29. 08:00 - 17:30
Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló Kovács M. Városi Művelődési Központ (Szilfákalja u. 2.) augusztus 29. 09:00 - 18:00
Ajánljuk még:
Bezárt a népszerű bolt Debrecenben, de máris új üzlet nyílt a helyén! Örülhetnek a városrészen élők!
Családi vacsorára mentek a debreceni étterembe, nem hittek a szemüknek, amikor már a számlát is kifizették