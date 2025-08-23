Életet menthetsz Hajdú-Biharban! Mutatjuk, hol és mikor segíthetsz

A nyáron továbbra is kiemelten fontos a véradók jelenléte, hiszen ilyenkor gyakran csökken a véradási hajlandóság, miközben a betegellátás folyamatos vérkészletet igényel. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint a jövő héten ismét több hajdú-bihari településen lesz lehetőség életet menteni véradással.

Hajdú-Biharban számos helyen szerveznek véradást

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Véradások időpontjai és helyszínei

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 25. 08:00 - 15:30

Debrecen, DMJV Család-Gyermekjóléti Kp. Debrecen (Thomas Mann utca 2/a.) augusztus 25. 10:00 - 12:00

Vámospércs, Vámospércs Eü-i Szakellátó (Piac u. 4.) augusztus 25. 13:30 - 16:30

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 26. 08:00 - 15:30

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 27. 10:00 - 17:30

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 28. 08:00 - 15:30

Létavértes (Nagyléta), Létavértes Irinyi Általános Iskola (Kassai út 8.) augusztus 28. 09:00 - 13:00

Debrecen, Pappas Auto Kft. Debrecen (Mikepércsi út 73.) augusztus 28. 14:30 - 16:30

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 29. 08:00 - 17:30

Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló Kovács M. Városi Művelődési Központ (Szilfákalja u. 2.) augusztus 29. 09:00 - 18:00

