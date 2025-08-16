Egy csepp segítség
42 perce
Lehet, hogy pont rád van szükség! Mutatjuk, hol és mikor segíthetsz
A betegellátáshoz nyáron kiemelten fontos a véradók jelenléte.
A nyáron továbbra is kiemelten fontos a véradók jelenléte, hiszen ilyenkor gyakran csökken a véradási hajlandóság, miközben a betegellátás folyamatos vérkészletet igényel. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint a jövő héten ismét több településen lesz lehetőség életet menteni véradással.
Véradások időpontjai és helyszínei
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 18. 08.00 - 15.30
- Debrecen, Debrecen Lion Office Symphonia étterem (Vágóhíd utca 2.) augusztus 18. 09.00 - 12.30
- Nyírábrány, Nyírábrány Művelődési Ház (Ábrányi K. tér 5.) augusztus 18. 14.00 - 16.30
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 19. 08.00 - 15.30
- Újléta, Újléta Csillag Szolgáltatóház (Kossuth utca 25.) augusztus 19. 09.30 - 11.30
- Álmosd, Álmosd Ifjúsági Klub (Rákóczi u. 2/c.) augusztus 19. 13.00 - 15.00
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 21. 08.00 - 15.30
- Sárrétudvari, Sárrétudvari Költő Nagy Imre Műv. Ház (Kossuth u. 93.) augusztus 21. 09.00 - 11.00
- Biharnagybajom, Biharnagybajom Szűcs S. Művelődési Ház (Várkert u. 35.) augusztus 21. 12.00 - 14.00
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 22. 08.00 - 17.30
- Püspökladány, Püspökladány Dorogi Márton Műv. Ház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.) augusztus 22. 13.00 - 15.30
A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges.
A véradás életet is menthet!
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
1 órája
Ennyi volt a kánikula, vasárnap már leszakadhat az ég Hajdú-Biharban!
Ezt ne hagyja ki!Ez durva!
3 órája
Újabb megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínéről! – videóval!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre