Lehet, hogy pont rád van szükség! Mutatjuk, hol és mikor segíthetsz

A nyáron továbbra is kiemelten fontos a véradók jelenléte, hiszen ilyenkor gyakran csökken a véradási hajlandóság, miközben a betegellátás folyamatos vérkészletet igényel. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint a jövő héten ismét több településen lesz lehetőség életet menteni véradással.

Véradások időpontjai és helyszínei Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 18. 08.00 - 15.30

Debrecen, Debrecen Lion Office Symphonia étterem (Vágóhíd utca 2.) augusztus 18. 09.00 - 12.30

Nyírábrány, Nyírábrány Művelődési Ház (Ábrányi K. tér 5.) augusztus 18. 14.00 - 16.30

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 19. 08.00 - 15.30

Újléta, Újléta Csillag Szolgáltatóház (Kossuth utca 25.) augusztus 19. 09.30 - 11.30

Álmosd, Álmosd Ifjúsági Klub (Rákóczi u. 2/c.) augusztus 19. 13.00 - 15.00

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 21. 08.00 - 15.30

Sárrétudvari, Sárrétudvari Költő Nagy Imre Műv. Ház (Kossuth u. 93.) augusztus 21. 09.00 - 11.00

Biharnagybajom, Biharnagybajom Szűcs S. Művelődési Ház (Várkert u. 35.) augusztus 21. 12.00 - 14.00

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) augusztus 22. 08.00 - 17.30

Püspökladány, Püspökladány Dorogi Márton Műv. Ház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.) augusztus 22. 13.00 - 15.30

A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges.

A véradás életet is menthet!