Vasúti átjárókat zárnak le Debrecenben! Nincs mese, muszáj leszel kerülni!

Címkék#debrecen#közlekedés#vasúti átjáró

Persze több terelőútvonal is az autósok rendelkezésére áll majd. Mutatjuk, milyen változásokra kell készülni a lezárt debreceni vasúti átjárók miatt.

Haon.hu

Több Debrecen területén lévő vasúti átjárót is lezárnak hamarosan, mert a MÁV Pályakarbantartási Zrt. átépítési munkálatokat végez ezek területén – derült ki a debreceni önkormányzat csütörtöki közleményéből. Mint írták, a munkavégzés miatt teljes szélességükben zárnak le vasúti átjárókat, az érintett területek megközelítése kijelölt terelőútvonalakon keresztül lesz majd biztosított. 

Vasúti átjárókat zárnak le Debrecenben! Nincs mese, erre muszáj leszel kerülni!
Vasúti átjárókat zárnak le Debrecenben! Nincs mese, erre muszáj leszel kerülni!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A közleményből kiderült, a lezárásra azért van szükség, mert mintegy 1,5 méter mélységben teljes ágyazatcsere történik, továbbá 24 méter hosszú sínszakaszokat cserélnek, vágányszabályozást végeznek, valamint az aszfaltozási munkálatokat is elvégzik.

Így alakulnak a lezárások a debreceni vasúti átjárókban

Az átépítési munkálatok ütemezése a következőképpen alakul:

  • Huszár Gál utcai vasúti átjáró: A munkálatok augusztus 8. 20 órától augusztus 14. 22 óráig tartanak.
  • Lőtér utcai vasúti átjáró: A lezárás augusztus 13. 17 órától augusztus 19. 18 óráig lesz érvényben.
  • Kastély utcai vasúti átjáró: A munkálatokat augusztus 8. 20:00 órától augusztus 9. 6 óráig végzik.

Ez idő alatt a munkagépek elfoglalják az átjárókat, ezért azok teljes szélességű lezárására lesz szükség. Az érintett területek megközelítése a munkavégzés ideje alatt kijelölt, táblákkal jelzett terelőútvonalakon keresztül lesz biztosított.

