Vasúti átjárókat zárnak le Debrecenben! Nincs mese, muszáj leszel kerülni!

Több Debrecen területén lévő vasúti átjárót is lezárnak hamarosan, mert a MÁV Pályakarbantartási Zrt. átépítési munkálatokat végez ezek területén – derült ki a debreceni önkormányzat csütörtöki közleményéből. Mint írták, a munkavégzés miatt teljes szélességükben zárnak le vasúti átjárókat, az érintett területek megközelítése kijelölt terelőútvonalakon keresztül lesz majd biztosított.

Vasúti átjárókat zárnak le Debrecenben! Nincs mese, erre muszáj leszel kerülni!

A közleményből kiderült, a lezárásra azért van szükség, mert mintegy 1,5 méter mélységben teljes ágyazatcsere történik, továbbá 24 méter hosszú sínszakaszokat cserélnek, vágányszabályozást végeznek, valamint az aszfaltozási munkálatokat is elvégzik.

Így alakulnak a lezárások a debreceni vasúti átjárókban

Az átépítési munkálatok ütemezése a következőképpen alakul:

Huszár Gál utcai vasúti átjáró : A munkálatok augusztus 8. 20 órától augusztus 14. 22 óráig tartanak.

: A munkálatok augusztus 8. 20 órától augusztus 14. 22 óráig tartanak. Lőtér utcai vasúti átjáró : A lezárás augusztus 13. 17 órától augusztus 19. 18 óráig lesz érvényben.

: A lezárás augusztus 13. 17 órától augusztus 19. 18 óráig lesz érvényben. Kastély utcai vasúti átjáró: A munkálatokat augusztus 8. 20:00 órától augusztus 9. 6 óráig végzik.

Ez idő alatt a munkagépek elfoglalják az átjárókat, ezért azok teljes szélességű lezárására lesz szükség. Az érintett területek megközelítése a munkavégzés ideje alatt kijelölt, táblákkal jelzett terelőútvonalakon keresztül lesz biztosított.

