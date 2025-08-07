2 órája
Vasúti átjárókat zárnak le Debrecenben! Nincs mese, muszáj leszel kerülni!
Persze több terelőútvonal is az autósok rendelkezésére áll majd. Mutatjuk, milyen változásokra kell készülni a lezárt debreceni vasúti átjárók miatt.
Több Debrecen területén lévő vasúti átjárót is lezárnak hamarosan, mert a MÁV Pályakarbantartási Zrt. átépítési munkálatokat végez ezek területén – derült ki a debreceni önkormányzat csütörtöki közleményéből. Mint írták, a munkavégzés miatt teljes szélességükben zárnak le vasúti átjárókat, az érintett területek megközelítése kijelölt terelőútvonalakon keresztül lesz majd biztosított.
A közleményből kiderült, a lezárásra azért van szükség, mert mintegy 1,5 méter mélységben teljes ágyazatcsere történik, továbbá 24 méter hosszú sínszakaszokat cserélnek, vágányszabályozást végeznek, valamint az aszfaltozási munkálatokat is elvégzik.
Így alakulnak a lezárások a debreceni vasúti átjárókban
Az átépítési munkálatok ütemezése a következőképpen alakul:
- Huszár Gál utcai vasúti átjáró: A munkálatok augusztus 8. 20 órától augusztus 14. 22 óráig tartanak.
- Lőtér utcai vasúti átjáró: A lezárás augusztus 13. 17 órától augusztus 19. 18 óráig lesz érvényben.
- Kastély utcai vasúti átjáró: A munkálatokat augusztus 8. 20:00 órától augusztus 9. 6 óráig végzik.
Ez idő alatt a munkagépek elfoglalják az átjárókat, ezért azok teljes szélességű lezárására lesz szükség. Az érintett területek megközelítése a munkavégzés ideje alatt kijelölt, táblákkal jelzett terelőútvonalakon keresztül lesz biztosított.
