Közlekedés

2 órája

Életbe léptek a lezárások Debrecenben! Mutatjuk, mely vasúti átjáróknál kell kerülni!

Címkék#közlekedés#Debrecen#vasúti átjáró

Már több helyszínen megkezdődtek a munkálatok. Mutatjuk meddig kell terelőútvonalon közlekednie az autósoknak a lezárt debreceni vasúti átjárók miatt.

Haon.hu

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a MÁV átépítési munkálatai miatt több debreceni vasúti átjárót is lezártak. A munkálatokról még augusztus 7-én, csütörtökön tájékoztatott közleményében a cívisvárosi önkormányzat, az érintett átjárók megközelítését pedig azóta is terelőútvonalakon biztosítják. 

Több helyszínen is terelőútvonalon kell közlekedni a debreceni vasúti átjárók lezárása miatt
Forrás:  Napló-archív

Habár van, ahol már befejeződtek a munkálatok, két vasúti átjárónál továbbra is életben maradnak a lezárások. 

Erre kell számítani a debreceni vasúti átjárók lezárásával kapcsolatban

Az átépítési munkálatok egészen jövő hét keddig tartanak, az ütemezésük pedig a következőképpen alakul:

  • Huszár Gál utcai vasúti átjáró: A munkálatok augusztus 8. 20 órától augusztus 14. 22 óráig tartanak.
  • Lőtér utcai vasúti átjáró: A lezárás augusztus 13. 17 órától augusztus 19. 18 óráig lesz érvényben.
  • Kastély utcai vasúti átjáró: Itt már lezárultak a munkálatok, augusztus 8-án és 9-én dolgoztak a szakemberek.

A kijelölt helyszíneken többek között aszfaltozási munkálatokat és vágányszabályozást végeznek, valamint 1,5 méter mélységben teljes ágyazatcsere történik és 24 méter hosszú sínszakaszokat is cserélnek. Az érintett területek megközelítése a munkavégzés ideje alatt kijelölt, táblákkal jelzett terelőútvonalakon biztosítják, mivel az átalakítást végző munkagépek az átjárók teljes szélességét elfoglalják. 

A munkálatokról készült képeinket itt tekintheted meg:

Lezárták a Huszár Gál utcai vasúti átjárót

Fotók: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

