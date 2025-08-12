2 órája
Életbe léptek a lezárások Debrecenben! Mutatjuk, mely vasúti átjáróknál kell kerülni!
Már több helyszínen megkezdődtek a munkálatok. Mutatjuk meddig kell terelőútvonalon közlekednie az autósoknak a lezárt debreceni vasúti átjárók miatt.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a MÁV átépítési munkálatai miatt több debreceni vasúti átjárót is lezártak. A munkálatokról még augusztus 7-én, csütörtökön tájékoztatott közleményében a cívisvárosi önkormányzat, az érintett átjárók megközelítését pedig azóta is terelőútvonalakon biztosítják.
Habár van, ahol már befejeződtek a munkálatok, két vasúti átjárónál továbbra is életben maradnak a lezárások.
Erre kell számítani a debreceni vasúti átjárók lezárásával kapcsolatban
Az átépítési munkálatok egészen jövő hét keddig tartanak, az ütemezésük pedig a következőképpen alakul:
- Huszár Gál utcai vasúti átjáró: A munkálatok augusztus 8. 20 órától augusztus 14. 22 óráig tartanak.
- Lőtér utcai vasúti átjáró: A lezárás augusztus 13. 17 órától augusztus 19. 18 óráig lesz érvényben.
- Kastély utcai vasúti átjáró: Itt már lezárultak a munkálatok, augusztus 8-án és 9-én dolgoztak a szakemberek.
A kijelölt helyszíneken többek között aszfaltozási munkálatokat és vágányszabályozást végeznek, valamint 1,5 méter mélységben teljes ágyazatcsere történik és 24 méter hosszú sínszakaszokat is cserélnek. Az érintett területek megközelítése a munkavégzés ideje alatt kijelölt, táblákkal jelzett terelőútvonalakon biztosítják, mivel az átalakítást végző munkagépek az átjárók teljes szélességét elfoglalják.
A munkálatokról készült képeinket itt tekintheted meg:
Lezárták a Huszár Gál utcai vasúti átjárótFotók: Vida Márton Péter
