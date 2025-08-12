Életbe léptek a lezárások Debrecenben! Mutatjuk, mely vasúti átjáróknál kell kerülni!

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a MÁV átépítési munkálatai miatt több debreceni vasúti átjárót is lezártak. A munkálatokról még augusztus 7-én, csütörtökön tájékoztatott közleményében a cívisvárosi önkormányzat, az érintett átjárók megközelítését pedig azóta is terelőútvonalakon biztosítják.

Több helyszínen is terelőútvonalon kell közlekedni a debreceni vasúti átjárók lezárása miatt

Forrás: Napló-archív

Habár van, ahol már befejeződtek a munkálatok, két vasúti átjárónál továbbra is életben maradnak a lezárások.

Erre kell számítani a debreceni vasúti átjárók lezárásával kapcsolatban

Az átépítési munkálatok egészen jövő hét keddig tartanak, az ütemezésük pedig a következőképpen alakul:

Huszár Gál utcai vasúti átjáró : A munkálatok augusztus 8. 20 órától augusztus 14. 22 óráig tartanak.

: A munkálatok augusztus 8. 20 órától augusztus 14. 22 óráig tartanak. Lőtér utcai vasúti átjáró : A lezárás augusztus 13. 17 órától augusztus 19. 18 óráig lesz érvényben.

: A lezárás augusztus 13. 17 órától augusztus 19. 18 óráig lesz érvényben. Kastély utcai vasúti átjáró: Itt már lezárultak a munkálatok, augusztus 8-án és 9-én dolgoztak a szakemberek.

A kijelölt helyszíneken többek között aszfaltozási munkálatokat és vágányszabályozást végeznek, valamint 1,5 méter mélységben teljes ágyazatcsere történik és 24 méter hosszú sínszakaszokat is cserélnek. Az érintett területek megközelítése a munkavégzés ideje alatt kijelölt, táblákkal jelzett terelőútvonalakon biztosítják, mivel az átalakítást végző munkagépek az átjárók teljes szélességét elfoglalják.

