Helyi közélet
3 órája
Pezseg az élet a hajdú-bihari településen!
Egész héten nagyszerű programokat szerveztek az itt élőknek. A városnapi rendezvényeket a helyi sportpályán rendezték meg.
Komádiban pezseg az élet. Csütörtökön találkozás az idősekkel, pénteken képviselő-testületi ülés, közben útátadás, szombaton szórakoztató programok gasztronómiával fűszerezve egész nap a sportpályán - írja közösségi oldalán Vitányi István, a település országgyűlési képviselője.
Kézfogások, beszélgetések, értékes vélemények, előremutató gondolatok, jó ötletek – a személyes találkozások varázsa örök
- tette hozzá.
Ez is érdekelhet:
Ezt ne hagyja ki!Utazás
18 órája
Kényszerleszállás hátráltatta a nyaralók hazaútját, a Debrecenből induló utasokat is órákig várattak
Ezt ne hagyja ki!Településfejlesztés
17 órája
Váratlant húzott a hajdú-bihari falu, hogy magához csalogassa a turistákat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre