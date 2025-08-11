augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

24°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Pezseg az élet a hajdú-bihari településen!

Címkék#élet#városnap#Vitányi István#komádi

Egész héten nagyszerű programokat szerveztek az itt élőknek. A városnapi rendezvényeket a helyi sportpályán rendezték meg.

Haon.hu

Komádiban pezseg az élet. Csütörtökön találkozás az idősekkel, pénteken képviselő-testületi ülés, közben útátadás, szombaton szórakoztató programok gasztronómiával fűszerezve egész nap a sportpályán - írja közösségi oldalán Vitányi István, a település országgyűlési képviselője.

Számtalan szórakoztató program, köztük koncert is volt a komádi városnapon
Forrás: Facebook/Vitányi István

Kézfogások, beszélgetések, értékes vélemények, előremutató gondolatok, jó ötletek – a személyes találkozások varázsa örök

- tette hozzá. 

Vitányi István kiemelte a személyes találkozások fontosságát is
Forrás: Facebook/Vitányi István

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu