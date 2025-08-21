Megvan a lista, ez a párt már megnevezte hajdú-bihari jelöltjeit a 2026-os választásra

A következő országgyűlési választás 2026 tavaszán esedékes, a Mi Hazánk elsőként mutatta be mind a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét. Mint az a honlapjukon is olvasható, az ország minden pontján lesz választási lehetősége azoknak, akik sem a Fideszt, sem a Tiszát nem kívánják támogatni. Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese a szerdai, budapesti sajtótájékoztató a Mi Hazánkat a parlamenti választáson indulók közül a legszegényebb és a „leginkább elhallgatott” pártként jellemezte, amelynek a közvélemény-kutatásokban is rendre alul mérik a támogatottságát. Dúró Dóra hangsúlyozta, hogy a párt vezetői, így Toroczkai László elnök, ő maga, Apáti István, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnökök, valamint Szabadi István pártigazgató is elindul valamelyik egyéni választókerületben. Azért nevezik meg minden választókerületben a saját képviselőjelöltjeiket, hogy azoknak is legyen választási lehetőségük, akik „egyik nagy tömb” politikájából sem kérnek – jelezte – számolt be ról az MTI. Hajdú-Biharban 6 képviselőjelöltet indít a párt.

Választás 2026: a Mi Hazánk már bemutatta a képviselőjelöltjeit

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Választás 2026: ők a Mi Hazánk hajdú-bihari jelöltjei

Hajdú-Bihar vármegye 1. választókerület (Debrecen és környéke): Salánkiné Kuti Zsuzsanna

Salánkiné Kuti Zsuzsanna debreceni lakos, tősgyökeres józsai, a Debrecenhez tartozó városrészben él. Házas, 2 gyermek édesanyja. Idegenforgalmi szakmenedzser, több évet dolgozott a turizmusban, később pénzügy-számviteli végzettséget szerzett, és ezen területen tevékenykedett. Jelenleg önkormányzati képviselő Debrecenben, a Kulturális és Oktatási Bizottság, illetve a Józsai Településrészi Önkormányzat tagja a Mi Hazánk színeiben.

Hajdú-Bihar vármegye 2. választókerület (Debrecen és környéke): Vörös János

Vörös Zoltán János 1996-ban született Hajdúnánáson, felsőfokú tanulmányait a Debreceni Egyetemen folytatta, ahol okleveles vegyész végzettséget szerzett. Az egyetemen, illetve általános iskolában is végzett oktatási tevékenységet, emellett több tudományos közleménye jelent meg. 2018 óta él Debrecenben, ahol sokan magántanárként ismerik. A politikába 2021-ben kapcsolódott be. Fontosnak tartja a digitális és az egészségügyi önrendelkezést, illetve a készpénzhasználatot: az utóbbi védelmében több videót is publikált. A 2024-es önkormányzati választáson Debrecen 1. számú választókerületében indult a Mi Hazánk színeiben.