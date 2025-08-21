2 órája
Megvan a lista, ez a párt már megnevezte hajdú-bihari jelöltjeit a 2026-os választásra
Mind a 106 egyéni képviselőjelöltjét bemutatta a Mi Hazánk. A választás 2026 tavaszán esedékes, Hajdú-Biharban hat képviselőjelöltje van a pártnak.
A következő országgyűlési választás 2026 tavaszán esedékes, a Mi Hazánk elsőként mutatta be mind a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjét. Mint az a honlapjukon is olvasható, az ország minden pontján lesz választási lehetősége azoknak, akik sem a Fideszt, sem a Tiszát nem kívánják támogatni. Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese a szerdai, budapesti sajtótájékoztató a Mi Hazánkat a parlamenti választáson indulók közül a legszegényebb és a „leginkább elhallgatott” pártként jellemezte, amelynek a közvélemény-kutatásokban is rendre alul mérik a támogatottságát. Dúró Dóra hangsúlyozta, hogy a párt vezetői, így Toroczkai László elnök, ő maga, Apáti István, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnökök, valamint Szabadi István pártigazgató is elindul valamelyik egyéni választókerületben. Azért nevezik meg minden választókerületben a saját képviselőjelöltjeiket, hogy azoknak is legyen választási lehetőségük, akik „egyik nagy tömb” politikájából sem kérnek – jelezte – számolt be ról az MTI. Hajdú-Biharban 6 képviselőjelöltet indít a párt.
Választás 2026: ők a Mi Hazánk hajdú-bihari jelöltjei
Hajdú-Bihar vármegye 1. választókerület (Debrecen és környéke): Salánkiné Kuti Zsuzsanna
Salánkiné Kuti Zsuzsanna debreceni lakos, tősgyökeres józsai, a Debrecenhez tartozó városrészben él. Házas, 2 gyermek édesanyja. Idegenforgalmi szakmenedzser, több évet dolgozott a turizmusban, később pénzügy-számviteli végzettséget szerzett, és ezen területen tevékenykedett. Jelenleg önkormányzati képviselő Debrecenben, a Kulturális és Oktatási Bizottság, illetve a Józsai Településrészi Önkormányzat tagja a Mi Hazánk színeiben.
Hajdú-Bihar vármegye 2. választókerület (Debrecen és környéke): Vörös János
Vörös Zoltán János 1996-ban született Hajdúnánáson, felsőfokú tanulmányait a Debreceni Egyetemen folytatta, ahol okleveles vegyész végzettséget szerzett. Az egyetemen, illetve általános iskolában is végzett oktatási tevékenységet, emellett több tudományos közleménye jelent meg. 2018 óta él Debrecenben, ahol sokan magántanárként ismerik. A politikába 2021-ben kapcsolódott be. Fontosnak tartja a digitális és az egészségügyi önrendelkezést, illetve a készpénzhasználatot: az utóbbi védelmében több videót is publikált. A 2024-es önkormányzati választáson Debrecen 1. számú választókerületében indult a Mi Hazánk színeiben.
Hajdú-Bihar vármegye 3. választókerület (Debrecen és környéke): Hunyadi Máté
Hunyadi Máté 1992-ben született Debrecenben, és azóta is itt él. 2020-ban házasodott meg, egy kislány édesapja. Ötéves kora óta sportol (judo, MMA, grappling), ebből 16 évet versenyszerűen. 2012-ben érettségizett általános mezőgazdasági szakon. Érettségi után a mezőgazdaságban dolgozott ellető tehenészként, majd telepvezetőként, ezt követően Németországban ipari szigetelőként. 2017-ben hazaköltözve saját vállalkozásba kezdett testvérével: nagyformátumú és digitális nyomtatással foglalkoznak. Gyermekkora óta érdeklődik a politika iránt. Mivel tevékenyen is részt szeretne venni az ország jövőjének alakításában, 2019-ben csatlakozott a Mi Hazánk Mozgalomhoz.
Hajdú-Bihar vármegye 4. választókerület (Berettyóújfalu és környéke): Dr. Menyhárt Gabriella
Rehákné dr. Menyhárt Gabriella Éva helyi képviselőjelöltünk 1979-ben született Nagyváradon. Jogász végzettségét a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerezte, majd ügyvédként dolgozott Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Több mint húsz éve aktív jogászként a határon túli magyar közösségek jogvédelmében is kiemelkedő szerepet vállalt, együttműködve a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal, valamint a Kisebbségi Jogvédő Intézettel. Számos kisebbségi ügyben képviselte sikerrel az erdélyi magyarokat, többek között székely zászló és Wass Albert szobor ügyében. 2022-től a Debreceni Ügyvédi Kamara aktív tagja. Két gyermek édesanyja, férjével Biharkeresztesen él. Elhivatottságát a magyar közösség szolgálata, az igazság védelme és a családok megerősítése határozza meg.
Hajdú-Bihar vármegye 5. választókerület (Hajdúszoboszló és környéke és a Sárrét): Sass Bulcsú
Sass Bulcsú Ferenc Debrecenben született, születése óta Püspökladányban lakik. 1997-ben végezte el az Államigazgatási Főiskolát, azután munka és család mellett oklevelet szerezett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. Diplomáin kívül több szakmát is szerezett az elmúlt három évtizedben. Az élethosszig tartó tanulás elvét vallja, mivel a tudás az egyetlen, amit nem vehet el az embertől senki. 23 évig dolgozott a közigazgatásban vezetőként, ebből nyolc évig jegyzőként. A Mi Hazánk Rendészeti Kabinetének tagja. A Püspökladányi Széchenyi Kör elnöke. Református keresztyén, évekig a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt tagja, és országos küldötte. Jelenleg Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának képviselője.
Hajdú-Bihar vármegye 6. választókerület (Hajdúböszörmény és környéke): Nagy Zoltán
Nagy Zoltán Hajdúböszörményben született, és azóta is itt él. Tősgyökeres böszörményiként tisztában van a térség helyzetével. A 6. választókerület mind a tíz települését jól ismeri. Balmazújváros, Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos. Öt fiúgyermeke van. 1993-ban, az érettségi után erősáramú villamosenergia-ipari technikus vizsgát tett, majd mérlegképes könyvelői végzettséget szerezett, ezután a Debreceni Egyetemen a szociálpedagógus szak elvégzésével szerezte meg diplomáját. 25 évig volt főállású vállalkozó, ahol híradástechnikai termékek forgalmazásával foglalkozott. 2010 óta folyamatosan önkormányzati képviselő, jelenleg alpolgármester a Mi Hazánk színeiben.
A DK folyamatosan jelenti be a jelöltjeit, a Fidesz-KDNP és a Tisza még nem közölte a képivelőjelöltek listáját, azt már tudjuk, hogy a kormánypárt színeiben lesznek változások, Tiba István és Tasó László nem indul egyéniben, utóbbi listán azonban folytatná a munkát:
Új egyéni jelölt lehet Hajdú-Biharban, Tasó László listán indul a 2026-os választáson
Új képviselőjelölt léphet Tiba István helyére, a Fidesz tanácsa már döntött
