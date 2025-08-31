Ezek a leggyakoribb utónevek ma Magyarországon. A tiéd köztük van?

A családalapítás, családbővítés egyik meghatározó, s sok fejtörést (esetenként akár tányértörést is) okozó része, hogy mi legyen az utód neve? Rengeteg érv, indok és szereplő tudja befolyásolni ezt a folyamatot: valahol hagyomány, hogy az apa vagy az anya, esetleg valamelyik nagyszülő neve kerül az anyakönyvbe, de látni arra is példát, hogy az aktuális trend, vagy épp egy híresség, esetleg egy szappanopera-szereplő ihleti meg a szülőket... Azoknak, akik jelenleg tanácstalanok, ötletet keresnek, vagy csak szimplán érdeklődnek a téma iránt, elhoztuk a jelenleg leggyakoribb magyar utónevek listáját. Megmutatjuk, melyik fiúnévből, illetve lánynévből van most a legtöbb az országban.

Ezek most a leggyakoribb utónevek Magyarországon

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Így kérhető új utónevek felvétele

A Magyar Nemzet írt a napokban arról, hogy az Országgyűlés döntése értelmében a kultúráért és innovációért felelős miniszter foglalja rendeletbe a magyar utóneveket. Erre azért volt szükség, mert az utónevek a kulturális örökségünk hordozói, amelyek meghatározzák a gyermekek egész életét.

Ha valaki olyan utónevet szeretne adni, amely nem szerepel a magyar vagy a nemzetiségi utónévrendeletben, akkor a magyar utónév felvételét a Nyelvtudományi Kutatóközpontnál, a nemzetiségi utónév felvételét a nemzetiségi önkormányzatnál kezdeményezheti, ahogy eddig is.

Hogy melyek a leggyakoribb fiúnevek és lánynevek Magyarországon, arról a Belügyminisztérium oldalán közzétett statisztika alapján tájékozódhatunk.

Ezek a leggyakoribb fiúnevek Magyarországon

A legfrissebb hivatalos nyilvántartások alapján 2025. január 1-én az alábbi fiúnevekből van a legtöbb Magyarországon:

László – első névként 253 223; második névként 57 241;

István – első névként 221 314; második névként 57 458;

Zoltán – első névként 192 611; második névként 38 702;

József – első névként 189 801; második névként 51 732;

János – első névként 168 332; második névként 44 674;

Gábor – első névként 152 049; második névként 28 466;

Attila – első névként 141 460; második névként 30 284;

Sándor – első névként 136 660; második névként 28 437;