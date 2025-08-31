2 órája
Ezek a leggyakoribb utónevek ma Magyarországon. A tiéd köztük van?
Néha komoly vitákat is szülhet a családban, hogy hívják a születendő utódot. Segítségként most megmutatjuk, melyek a leggyakoribb utónevek Magyarországon.
A családalapítás, családbővítés egyik meghatározó, s sok fejtörést (esetenként akár tányértörést is) okozó része, hogy mi legyen az utód neve? Rengeteg érv, indok és szereplő tudja befolyásolni ezt a folyamatot: valahol hagyomány, hogy az apa vagy az anya, esetleg valamelyik nagyszülő neve kerül az anyakönyvbe, de látni arra is példát, hogy az aktuális trend, vagy épp egy híresség, esetleg egy szappanopera-szereplő ihleti meg a szülőket... Azoknak, akik jelenleg tanácstalanok, ötletet keresnek, vagy csak szimplán érdeklődnek a téma iránt, elhoztuk a jelenleg leggyakoribb magyar utónevek listáját. Megmutatjuk, melyik fiúnévből, illetve lánynévből van most a legtöbb az országban.
Így kérhető új utónevek felvétele
A Magyar Nemzet írt a napokban arról, hogy az Országgyűlés döntése értelmében a kultúráért és innovációért felelős miniszter foglalja rendeletbe a magyar utóneveket. Erre azért volt szükség, mert az utónevek a kulturális örökségünk hordozói, amelyek meghatározzák a gyermekek egész életét.
Ha valaki olyan utónevet szeretne adni, amely nem szerepel a magyar vagy a nemzetiségi utónévrendeletben, akkor a magyar utónév felvételét a Nyelvtudományi Kutatóközpontnál, a nemzetiségi utónév felvételét a nemzetiségi önkormányzatnál kezdeményezheti, ahogy eddig is.
Hogy melyek a leggyakoribb fiúnevek és lánynevek Magyarországon, arról a Belügyminisztérium oldalán közzétett statisztika alapján tájékozódhatunk.
Ezek a leggyakoribb fiúnevek Magyarországon
A legfrissebb hivatalos nyilvántartások alapján 2025. január 1-én az alábbi fiúnevekből van a legtöbb Magyarországon:
László – első névként 253 223; második névként 57 241;
István – első névként 221 314; második névként 57 458;
Zoltán – első névként 192 611; második névként 38 702;
József – első névként 189 801; második névként 51 732;
János – első névként 168 332; második névként 44 674;
Gábor – első névként 152 049; második névként 28 466;
Attila – első névként 141 460; második névként 30 284;
Sándor – első névként 136 660; második névként 28 437;
Tamás – első névként 136 497; második névként 24 179;
Péter – első névként 135 685; második névként 26 091;
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ezek a leggyakoribb lánynevek Magyarországon
A legfrissebb hivatalos nyilvántartások alapján 2025. január 1-én az alábbi fiúnevekből van a legtöbb Magyarországon:
Mária – első névként 252 109; második névként 91 325;
Erzsébet – első névként 190 204; második névként 47 513;
Katalin – első névként 164 588; második névként 41 639;
Éva – első névként 151 889; második névként 34 036;
Ilona – első névként 119 612; második névként 31 510;
Zsuzsanna – első névként 117 058; második névként 25 397;
Anna – első névként 116 572; második névként 41 144;
Andrea – első névként 90 385; második névként 10 501;
Judit – első névként 85 436; második névként 16 419;
Ágnes – első névként 85 338; második névként 16 421;
Nemrég Amerikában kiderült, hogy a William, Elizabeth vagy épp az Alexander nevű emberek között számottevően több a kiemelkedően teljesítő diák. A magyar AI is válaszolt a kérdésre, hogy milyen keresztnévvel rendelkeznek a legintelligensebb emberek:
Intelligensnek tartja magát? Az AI már megmondta, szóljon vissza neki!
További híreink:
Kisbusz és személyautó ütközött a 4-esen, mindkét jármű az árokba borult, többen megsérültek!
Régen a legolcsóbb gyümölcs volt, most pedig alig kapni hazait, hiába imádjuk!