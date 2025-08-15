Közlekedés
Útlezárásokra kell készülni ezen a településen, mutatjuk, mire érdemes készülni!
A mikepércsi önkormányzat a Facebook-oldalán hívja fel a figyelmet, hogy augusztus 16-án, szombaton 12 órától 23 óráig útlezárásokra kell készülni az alábbi területeken a Mikepércsi Nyár rendezvény miatt:
- Óvoda utca a 47-es Főútnál
- Damjanich utca és Kossuth utca a Főtér kereszteződésnél
- Főtér
- Szabadság utca az Egészségközpontnál
- Várkonyi Anikó utca, Csap utca, Templomzug a templom előtti tér felől
- az Orosz István utca a Coop parkoló után a Főtérig bezárólag.
Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt.
