Közlekedés

2 órája

Útlezárásokra kell készülni ezen a településen, mutatjuk, mire érdemes készülni!

Haon.hu
Útlezárásokra kell készülni ezen a településen, mutatjuk, mire érdemes készülni!

Útlezárásra kell készülni ezen a településen

Forrás: Illusztráció/MW-archív

A mikepércsi önkormányzat a Facebook-oldalán hívja fel a figyelmet, hogy augusztus 16-án, szombaton 12 órától 23 óráig útlezárásokra kell készülni az alábbi területeken a Mikepércsi Nyár rendezvény miatt:

  • Óvoda utca a 47-es Főútnál 
  • Damjanich utca és Kossuth utca a Főtér kereszteződésnél
  • Főtér 
  • Szabadság utca az Egészségközpontnál
  • Várkonyi Anikó utca, Csap utca, Templomzug a templom előtti tér felől
  • az Orosz István utca a Coop parkoló után a Főtérig bezárólag.

Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt.

 

