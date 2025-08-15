Útlezárásokra kell készülni ezen a településen, mutatjuk, mire érdemes készülni!

A mikepércsi önkormányzat a Facebook-oldalán hívja fel a figyelmet, hogy augusztus 16-án, szombaton 12 órától 23 óráig útlezárásokra kell készülni az alábbi területeken a Mikepércsi Nyár rendezvény miatt:

Óvoda utca a 47-es Főútnál

Damjanich utca és Kossuth utca a Főtér kereszteződésnél

Főtér

Szabadság utca az Egészségközpontnál

Várkonyi Anikó utca, Csap utca, Templomzug a templom előtti tér felől

az Orosz István utca a Coop parkoló után a Főtérig bezárólag.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt.