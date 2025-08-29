24 perce
Kiderült, mikor oldják fel a debreceni útlezárást, ennek az egész városrész örülni fog
Az elhúzódó közműmunkák miatt szeptember közepéig nem nyílik meg az út, az iskolakezdés okozta torlódásokat pedig új jelzőlámpák próbálják enyhíteni.
Folytatódik az útlezárás Debrecenben a Budai Nagy Antal utcában, ahol a közműkiváltási munkálatok miatt továbbra sem indulhat el az útépítés. Az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteki tájékoztatása szerint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztésének részeként ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezeték-kiváltás, valamint vasútépítési munkák zajlanak. Ezek befejezéséig az érintett útszakasz nem nyílhat meg a gépjárműforgalom számára.
Várhatóan szeptember második felében szűnik meg az útlezárás
A tervek szerint a Budai Nagy Antal utca szeptember második felében válhat ismét járhatóvá. Addig azonban, tekintettel az iskolakezdés miatti várhatóan erősebb forgalomra, szeptember 1-jétől a Hétvezér – Vámospércsi út – Faraktár utca csomópontban, valamint a Létai útnál forgalomirányító jelzőlámpák segítik a biztonságos közlekedést.
A minisztérium közleményében hangsúlyozta: a Vállalkozó a gyalogos közlekedési felületeket és a korlátozásokat is felülvizsgálja, módosítja annak érdekében, hogy az iskolák és más köznevelési intézmények továbbra is biztonságosan megközelíthetők legyenek.
A hatóságok arra kérik az autósokat, bicikliseket és gyalogosokat egyaránt, hogy az érintett területen fokozott óvatossággal közlekedjenek.
A csomópont átépítése ez év májusában kezdődött, a munka várhatóan 18 hónapot vesz igénybe, 2026 szeptemberére készül el, a részletekről itt írtunk korábban:
