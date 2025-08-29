Kiderült, mikor oldják fel a debreceni útlezárást, ennek az egész városrész örülni fog

Folytatódik az útlezárás Debrecenben a Budai Nagy Antal utcában, ahol a közműkiváltási munkálatok miatt továbbra sem indulhat el az útépítés. Az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteki tájékoztatása szerint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztésének részeként ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezeték-kiváltás, valamint vasútépítési munkák zajlanak. Ezek befejezéséig az érintett útszakasz nem nyílhat meg a gépjárműforgalom számára.

Forrás: Napló-archív

Várhatóan szeptember második felében szűnik meg az útlezárás

A tervek szerint a Budai Nagy Antal utca szeptember második felében válhat ismét járhatóvá. Addig azonban, tekintettel az iskolakezdés miatti várhatóan erősebb forgalomra, szeptember 1-jétől a Hétvezér – Vámospércsi út – Faraktár utca csomópontban, valamint a Létai útnál forgalomirányító jelzőlámpák segítik a biztonságos közlekedést.

A minisztérium közleményében hangsúlyozta: a Vállalkozó a gyalogos közlekedési felületeket és a korlátozásokat is felülvizsgálja, módosítja annak érdekében, hogy az iskolák és más köznevelési intézmények továbbra is biztonságosan megközelíthetők legyenek.

A hatóságok arra kérik az autósokat, bicikliseket és gyalogosokat egyaránt, hogy az érintett területen fokozott óvatossággal közlekedjenek.

