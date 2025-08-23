augusztus 23., szombat

Hamarosan újabb útfelújítások kezdődnek Hajdú-Biharban, mutatjuk, melyik szakaszokat érinti – videóval

Több milliárd forint támogatást kap a régió. Az útfelújítások Hajdú-Bihar több pontján is elindulnak majd.

Haon.hu

Örömteli hírről számolt be a közösségi oldalán Tasó László országgyűlési képviselő szombat délelőtt. Mint írta, 2025-ben és 2026-ban a TOP Plusz Program keretében összesen 49,5 km útfelújítás valósulhat meg vármegyénkben, 9 útszakaszon.

Több útfelújítás elindításáról számolt be Tasó László országgyűlési képviselő
Forrás: Facebook / Tasó László
Forrás: Facebook / Tasó László

Mint az a posztjából kiderül, az alábbi szakaszok felújítása következhet:

  • 4804 j. Hajdúszoboszló – Hajdúszovát (2+325 - 4+160 km) – már folyamatban
  • 4805 j. Debrecen – Bihartorda (26+233 - 30+570 km)
  • 4808 j. Debrecen – Biharkeresztes (12+275 - 15+040 km)
  • 4902 j. Hajdúhadház – Hajdúsámson (2+789 - 11+627 km)
  • 3507 j. Hajdúböszörmény – Hajdúhadház (0+441 - 8+100 km)
  • Egybefüggő 16,5 km-es útkapcsolat újul meg a 471-es, a 4-es és az M35-ös autópálya között!
  • 35141 j. Hajdúnánási körgyűrű (0+016 - 4+482 km)
  • 3406 j. Nádudvar – Hajdúszoboszló (0+000 - 8+407 km)
  • 4812 j. Berettyóújfalu – Pocsaj (6+305 - 14+410 km)
  • 4816 j. Hajdúszovát – Derecske (15+165 - 17+535 km)

Mint írta, 1 szakaszon már zajlik a kivitelezés, a továbbiaknál a közbeszerzési eljárások vannak folyamatban. Hozzátette, a Magyar Falu Program keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 6 útszakaszon, 8 km-en végzett nagyfelületű burkolatjavítást, például:

  • Gáborján – Mezőpeterd
  • Biharkeresztes – Komádi
  • Püspökladány – Balmazújváros összekötő út több szakasza
  • Nádudvar – Hajdúszoboszló

Kiemelte, további 3 útszakasz előkészítése is folyamatban van, összesen 7,2 km-en. Az Észak-Alföldi régióban jelenleg 151,4 km mellékút felújítása zajlik 44 útszakaszon, összesen 42,3 milliárd forint európai uniós támogatással.

Vitányi István országgyűlési képviselő pedig egy videóban számolt be a körzetét érintő fejlesztésekről:

