Ezt a futóműved is lájkolja, nemsokára vajpuhán gurulhatsz majd ezeken a hajdú-bihari utakon – videóval

2025-ben és 2026-ban a TOP Plusz Program keretében kezdődik útfelújítás Hajdú-Bihar vármegyében összesen 49,5 km-en, 9 útszakaszon – jelentette be közösségi oldalán Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, hajdú-bihari országgyűlési képviselő.

Megkezdődött az útfelújítás Hajdú-Biharban: többek között a Hajdúsámson-Hajdúhadház közti útszakasz is ki lesz javítva

Fotó: Katona Ákos

Rég várt szakaszon kezdődik meg az útfelújítás Hajdú-Biharban

A 4902-es úton vagyunk Hajdúsámson és Hajdúhadház között. Látható mennyi az úthiba, de ki lesz javítva, hiszen nemsokára megkezdődik és lendületet kap a Hajdú-Bihar vármegyei útfelújítási programunk

– kezdte videójában a miniszteri biztos. Ahogy bejegyzésében írta, egy egybefüggő, 16,5 km hosszú, fontos útkapcsolat újul meg a 471-es, 4-es és az M35-ös autópályáig a 3507 j. Hajdúböszörmény – Hajdúhadház (0+441 – 8+100 kmsz) és a 4902 j. Hajdúhadház – Hajdúsámson (2+789 – 11+627 kmsz) vonalakon. Emellett a közelben lévő, 35141 j. úton található Hajdúnánási körgyűrű (0+016 – 4+482 kmsz) felújítása is szerepel a programban.

További érintett szakaszok:

4805 j. Debrecen – Bihartorda (26+233 – 30+570 kmsz)

4808 j. Debrecen – Biharkeresztes (12+275 – 15+040 kmsz)

3406 j. Nádudvar – Hajdúszoboszló ök. (0+000 – 8+407 kmsz)

4812 j. Berettyóújfalu – Pocsaj (6+305 – 14+410 kmsz)

4816 j. Hajdúszovát – Derecske (15+165 – 17+535 kmsz)

A 9 projektből 1 útszakasz, a 4804 jelű Hajdúszoboszló – Hajdúszovát összekötő út (2+325-4+160 km) közötti vonal felújítása már folyamatban van, a további 8 útszakasz tervezése pedig lezárult. Jelenleg a kivitelezési munkákra vonatkozó verseny-újranyitási, közbeszerzési eljárás van folyamatban.