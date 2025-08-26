46 perce
Ezt a futóműved is lájkolja, nemsokára vajpuhán gurulhatsz majd ezeken a hajdú-bihari utakon – videóval
Régóta várt útszakasz is szerepel a tervek között. Kilenc ponton kezdődik meg az útfelújítás Hajdú-Biharban.
2025-ben és 2026-ban a TOP Plusz Program keretében kezdődik útfelújítás Hajdú-Bihar vármegyében összesen 49,5 km-en, 9 útszakaszon – jelentette be közösségi oldalán Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, hajdú-bihari országgyűlési képviselő.
Rég várt szakaszon kezdődik meg az útfelújítás Hajdú-Biharban
A 4902-es úton vagyunk Hajdúsámson és Hajdúhadház között. Látható mennyi az úthiba, de ki lesz javítva, hiszen nemsokára megkezdődik és lendületet kap a Hajdú-Bihar vármegyei útfelújítási programunk
– kezdte videójában a miniszteri biztos. Ahogy bejegyzésében írta, egy egybefüggő, 16,5 km hosszú, fontos útkapcsolat újul meg a 471-es, 4-es és az M35-ös autópályáig a 3507 j. Hajdúböszörmény – Hajdúhadház (0+441 – 8+100 kmsz) és a 4902 j. Hajdúhadház – Hajdúsámson (2+789 – 11+627 kmsz) vonalakon. Emellett a közelben lévő, 35141 j. úton található Hajdúnánási körgyűrű (0+016 – 4+482 kmsz) felújítása is szerepel a programban.
További érintett szakaszok:
- 4805 j. Debrecen – Bihartorda (26+233 – 30+570 kmsz)
- 4808 j. Debrecen – Biharkeresztes (12+275 – 15+040 kmsz)
- 3406 j. Nádudvar – Hajdúszoboszló ök. (0+000 – 8+407 kmsz)
- 4812 j. Berettyóújfalu – Pocsaj (6+305 – 14+410 kmsz)
- 4816 j. Hajdúszovát – Derecske (15+165 – 17+535 kmsz)
A 9 projektből 1 útszakasz, a 4804 jelű Hajdúszoboszló – Hajdúszovát összekötő út (2+325-4+160 km) közötti vonal felújítása már folyamatban van, a további 8 útszakasz tervezése pedig lezárult. Jelenleg a kivitelezési munkákra vonatkozó verseny-újranyitási, közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Hamarosan újabb útfelújítások kezdődnek Hajdú-Biharban, mutatjuk, melyik szakaszokat érinti – videóval
Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy bízik benne, hogy az érintett utak néhány hónapon belül megújulnak, hiszen ezáltal a közlekedés biztonsága is javulhat majd.
Bejegyzésében azt is kiemelte, hogy a Magyar Falu Program keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 6 útszakaszon, összesen 8 kilométeren végzett eddig útfelújítási beavatkozásokat. Ezekről a helyszínekről Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is beszélt Facebook oldalán:
- 4815 j. Gáborján-Mezőpeterd (1+240 - 2+000 kmsz)
- 4215 j. Biharkeresztes-Komádi (14+278 - 15+963 kmsz)
- 4812 j. Berettyóújfalu-Pocsaj (4+745 - 6+300 kmsz)
- 3405 j. Püspökladány-Balmazújváros (11+068 - 13+210 kmsz)
- 3405 j. Püspökladány-Balmazújváros (13+210 - 13+744 kmsz)
- 3406 j. Nádudvar-Hajdúszoboszló (16+400 - 17+676 kmsz)
Három másik szakaszon pedig már megkezdték a további kivitelezést 7,2 km-en:
- 3316 j. Tiszacsege – Debrecen (14+160 – 16+560 kmsz)
- 4217 j. Berettyóújfalu – Körösszegapáti (11+900 – 14+300 kmsz)
- 4816 j. Hajdúszovát – Derecske (10+675 – 13+075 kmsz)
A megkezdett programok a jövő év különböző időszakaiban fejeződnek be, de az év végére teljesen készen lesznek.
Tasó László bejelentése videón is megtekinthető:
Vitányi István országgyűlési képviselő szintén egy videóban számolt be a körzetét érintő fejlesztésekről augusztus 22-én, amely a már említetteken túl a következő helyszíneket érinti:
- Mezősas – Körmösdpuszta szakasz
- Szentpéterszeg – Gáborja – Hencida közti útszakasz
