Tovább folytatódnak a nagyszabású debreceni útfejlesztések - újabb szakasz lett biztonságosabb
A fejlesztés közel 70 millió forintból valósult meg. Hatalmas útfelújítások kezdődtek Debrecenben.
Debrecen folytatja a D2030 gazdaságfejlesztési program keretében indított nagyszabású útfelújítási programját. A Zöld utcán első ütemben egy 140 méteres szakasz újult meg - közölte portálunkkal a város önkormányzata a sajtóközleményében.
A sajtóközleményben hangsúlyozzák, a Zöld utca 19–20. szám és a Kurta utca közötti szakasz felújítása május végén kezdődött.
A munkálatok során a kivitelezők lecserélték a teljes útalapot, a közműszerelvényeket szintbe emelték, valamint mindkét oldalon kicserélték a szegélyköveket.
A felújítási projekt részeként a Zöld utca 20-26. szám előtti járdaszakasz is megújult, növelve a gyalogosforgalom biztonságát. A beruházás bruttó 69 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg.
Jól meghatározott az útfelújítási stratégia Debrecenben
Bognár István önkormányzati képviselő kiemelte: a D2030 gazdaságfejlesztési program egy jól meghatározott stratégia mentén valósul meg, amely a város számos területére kiterjed, beleértve a közlekedésfejlesztést is. Ennek a programnak köszönhetően valósult meg ez a nagyfelületű útfelújítás is, mintegy 140 méteren a Zöld utcában.
Bízom benne, hogy a munkálatoknak hamarosan a következő üteme is elindul, ezzel is hozzájárulva a környéken élők komfortérzetéhez
- tette hozzá. Hangsúlyozza, a nagyfelületű útfelújítási program elsődleges célja az elöregedett és tönkrement aszfaltburkolatok cseréje, valamint az útpálya szükséges lokális szerkezeti javítása, hogy ezzel is emeljék a közlekedés minőségét és biztonságát Debrecenben.
