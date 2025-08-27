Tovább folytatódnak a nagyszabású debreceni útfejlesztések - újabb szakasz lett biztonságosabb

Debrecen folytatja a D2030 gazdaságfejlesztési program keretében indított nagyszabású útfelújítási programját. A Zöld utcán első ütemben egy 140 méteres szakasz újult meg - közölte portálunkkal a város önkormányzata a sajtóközleményében.

Folytatódnak az útfelújítások Debrecenben: a Zöld utca is új aszfaltot kapott

Forrás: DMJV Önkormányzat

A sajtóközleményben hangsúlyozzák, a Zöld utca 19–20. szám és a Kurta utca közötti szakasz felújítása május végén kezdődött.

A munkálatok során a kivitelezők lecserélték a teljes útalapot, a közműszerelvényeket szintbe emelték, valamint mindkét oldalon kicserélték a szegélyköveket.

A felújítási projekt részeként a Zöld utca 20-26. szám előtti járdaszakasz is megújult, növelve a gyalogosforgalom biztonságát. A beruházás bruttó 69 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Jól meghatározott az útfelújítási stratégia Debrecenben

Bognár István önkormányzati képviselő kiemelte: a D2030 gazdaságfejlesztési program egy jól meghatározott stratégia mentén valósul meg, amely a város számos területére kiterjed, beleértve a közlekedésfejlesztést is. Ennek a programnak köszönhetően valósult meg ez a nagyfelületű útfelújítás is, mintegy 140 méteren a Zöld utcában.

Bízom benne, hogy a munkálatoknak hamarosan a következő üteme is elindul, ezzel is hozzájárulva a környéken élők komfortérzetéhez

- tette hozzá. Hangsúlyozza, a nagyfelületű útfelújítási program elsődleges célja az elöregedett és tönkrement aszfaltburkolatok cseréje, valamint az útpálya szükséges lokális szerkezeti javítása, hogy ezzel is emeljék a közlekedés minőségét és biztonságát Debrecenben.

Ez is érdekelhet: