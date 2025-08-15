Megvannak a források, befejeződhet az egyik legforgalmasabb hajdú-bihari út!

2016. nyarán kezdték el és 2017. augusztus 13-án adták át a 471-es számú másodrendű főút első ütemét. A szomszéd vármegye határától induló 16,44 km 1,5 év alatt készült el. A Hajdúsámsont elkerülő 8,6 kilométeres szakasz 2018.december 19-től tehermentesíti a várost – írja közösségi oldalán Tasó László, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa az útfelújításról.

A 471-es út forgalma az elsőrendű utakkal vetekszik, ezért is fontos ez az útfelújítás Hajdú-Biharban

Forrás: Napló-archív

Kiemeli, a Debrecen belterületéig tartó 2x2 sávos fizikai elválasztással épült pálya 2020. augusztus 25-én adták át a forgalomnak. Továbbá a bő egy év alatt megépített 4,6 kilométeres kiemelt főút mellett 5,9 kilométer szervizút és 830 méter kerékpárút is épült.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hangsúlyozza, a befejezéshez szükséges forrás rendelkezésre áll, az aluljáróval épülő átvezetés az összesen 850 méteres hátralévő szakasz része.

A főút fejlesztése a 100-as vasúti fővonal Nyíregyháza felé tartó felújítási programjának eleme.

Ez is érdekelhet: