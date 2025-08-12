augusztus 12., kedd

Helyi közélet

2 órája

Így haladnak a fejlesztések a forgalmas debreceni kereszteződésben - fotóval

Címkék#útépítés#debrecen#kereszteződés

A kivitelező szerint még az idén visszaállhat a közlekedési rend a környéken. Több nagyszabású útfejlesztés is zajlik Debrecenben.

Haon.hu

A kivitelezővel közösen terepbejárást tartottunk a 33-as főút Balmazújvárosi út–Csigekert utca–Szabó Lőrinc utcai csomópontjának átépítésénél. Az útfejlesztés eredményeként új lekanyarodósávokat alakítanak ki, valamint a Szabó Lőrinc utcán az eddig hiányzó kerékpárút-szakasz is elkészül, amely közvetlenül csatlakozik majd a Füredi úti kerékpárúthoz - írja közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Útfejlesztés Debrecenben: jól halad a munka a 33-as főúton
Forrás: Facebook/Széles Diána

Kiemeli, jelenleg még a Szabó Lőrinc utca és a Csigekert utca teljes szélességében le van zárva az út alatti közműfejlesztés miatt.

Ha a kivitelező tartani tudja a további ütemtervet, akkor a tervek szerint november közepén meg tudják nyitni a két utcát, így az átmenő forgalom ismét biztosított lesz a beruházás teljes befejezéséig, amely 2026 júliusáig tarthat.

Széles Diána és Barcsa Lajos a kivitelezővel együtt volt terepbejáráson az érintett kereszteződésben
Forrás: Facebook/Széles Diána

