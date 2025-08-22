augusztus 22., péntek

Fejlesztés

2 órája

Két új uszoda is épül Hajdú-Biharban, többet pedig fejlesztenek

Több településünk is érintett az uszodaprogramban. Épül és meg is újul uszoda a vármegyében.

Haon.hu

Magyarország úszónagyhatalom, és hogy ez így is maradhasson, az elmúlt évtizedben számos tanuszoda épült, és a program folytatódik. Uszoda építését, bővítését célzó projektből 41-et céloz meg a következő öt évre a jövő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározat, az ezekre folyósítandó támogatások összege 270 milliárd forintra rúg – írja cikkében a Világgazdaság.

uszoda
Több uszoda épül vagy megújul a programban
Fotó: Illusztráció: MW-archív

Már 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. A lap összesítette a dokumentumban szereplő uszodák építését, bővítését, fejlesztését érintő projekteket, és kiderült, hogy a 2030-ig terjedő időszakban a rájuk fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot. 

A 41 beruházás zöme vidéken indul. 

Hajdú-Biharban két uszoda épül

Megnéztük, hogyan érinti a program Hajdú-Bihart: annak keretében két településen új uszoda épül, kettőn a meglévőt fejlesztik. 

Püspökladányban „A” típusú tanuszoda épül, másfél milliárd forintból. Ez a beruházás már régóta tervben van, korábban azt írtuk róla, hogy nemcsak a diákok használhatnák, és egy tágabb turisztikai koncepcióba is beleillik:

Tégláson épülhet meg a Hajdúhadházi Járási uszoda, a most közzétett dokumentum szerint mintegy 850 millió forintból. Ez szintén egy korábbi terv megvalósítása lehet:

Fentieken túl a balmazújvárosi uszodafejlesztésre 450 millió forintot, míg a debreceni sportuszoda energetikai fejlesztésére 150 millió forintot irányoz elő a kormányhatározat.

További részletek a Világgazdaság cikkében olvashatók.

