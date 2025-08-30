augusztus 30., szombat

Világűr

1 órája

Hajdú-bihari településről zajlik az újító űrkutatás

Téglás lett a magyar világűri növénytermesztés központja. Domokosné Szabolcsy Éva innen segíti az űrkutatást.

BDR Média

Ha valaki azt mondja, Téglás és űrkutatás, alighanem keveseknek jut eszébe közös kapocs. Pedig van ilyen – méghozzá élő, dolgozó, alkotó személy, aki egy kisváros meghittségéből dolgozik a csillagközi jövőn. Domokosné Szabolcsy Éva, a Debreceni Egyetem docense, a HUNOR Program keretében megvalósuló VITAPRIC növénybiológiai projekt kutatója nemcsak a laboratóriumban mozog otthonosan, hanem Tégláson is, ahol immár 25 éve él férjével és családjával – írja a Cívishír. 

Domokosné Szabolcsy Éva kutatóként segíti az űrkutatást a világűri növénytermesztéssel
Domokosné Szabolcsy Éva Téglásról segíti az űrkutatást a világűri növénytermesztéssel
Forrás: Cívishír

Szakolyból származik, ahogy férje is, de a téglási szolgálati lakás után Téglás lett az otthonuk is. És ha egyszer valami megtetszik, az ott is tartja az embert. – „Nagyon megszerettük a várost – meséli Éva –, barátaink élnek itt, a fiam itt nőtt fel, bölcsődétől az iskoláig, és a helyi közösség befogadott bennünket. Logisztikailag is jó helyen vagyunk, de ami igazán fontos, az az otthonosság érzése. Jóban vagyunk az emberekkel és a fiam sportkarrierje is itt kezdődött, igaz, most már a szomszédos Újfehértó csapatában rúgja a labdát.”

A kisvárosi élet derűje és csendje mögött azonban világraszóló munka zajlik. Az asszony a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán dolgozik, ahol az Alkalmazott Növénybiológiai Intézet kutatócsoportját erősíti. Az utóbbi időben viszont nemcsak a hajdúsági földeken, hanem a világűrben is csíráznak azok a magvak, melyek kollégáival együtt, az ő keze munkáját dicsérik.

Magyar magok az űrkutatás részeként

A HUNOR – Hungarian to Orbit, azaz a Magyar Űrhajós Program keretében Kapu Tibor magyar űrhajós több tudományos kísérletet hajtott végre a Nemzetközi Űrállomáson. Ezek közül az egyik legkülönlegesebb a VITAPRIC projekt volt, amely három növényfaj – paprika, retek és búza – csíráztatását célozta meg a súlytalanság körülményei között. 

A kísérlet alapja nem újkeletű: 

  • A paprika különösen fontos szerepet játszik a magyar kultúrában és mezőgazdaságban. 
  • Nem véletlen, hogy már a múlt század húszas éveiben készített Szentgyörgyi Albert Nobel-díjjal elismert tudósunk egy Vitapric nevű, magas biológiai értékű pürét belőle. 
  • A program innen kapta a nevét, és ennek a tudományos örökségnek a folytatása zajlik ma, immár az űrben is.

– A paprikával kezdtünk, hiszen ez hazai szívügy – mondja Domokosné Szabolcsy Éva. 

Régóta foglalkozunk növények zárt rendszerű nevelésével, legyen szó vertikális vagy horizontális megoldásokról. Ami végül Kapu Tibor magyar űrhajós kezébe került, az hosszú évek kutatómunkájának eredménye.

 A cél világos: hosszú távú űrutazások során elengedhetetlen lesz, hogy a személyzet maga termelje meg legalább az élelmiszer egy részét. Emellett a növények szerepe a mentális egészség, az oxigéntermelés és a stresszcsökkentés szempontjából is kiemelt.

Űrkutatás - csírák a csillagok között

A növények súlytalanságban történő csíráztatása nem új keletű gondolat, de a magyar kutatók megközelítése újító: előkezeléssel készítették fel a magokat az űrbeli stresszfaktorokra – például a kozmikus sugárzásra, a víz sajátos viselkedésére vagy az eltérő szén-dioxid szintre. – Ez a stressztűrés-kutatás a doktori munkámhoz is kapcsolódik – magyarázza a kutató. 

Akkoriban a szelén hatását vizsgáltam a csírázásban. Most, húsz évvel később, újra előkerült a szelén, de már egy űrbéli vonatkozásban. Ez személyesen is különleges élmény számomra.

 A speciális növénynevelő eszközökben csíráztatott magvak sorsát folyamatosan nyomon követték Budapesten, a HUNOR Payload Support Centerében, ahol a kutatócsoport tagjai tanácsaikkal segítették az űrhajóst. Prof. Fári Miklós és Prof. Veres Szilvia kollégákkal együtt Éva is ott volt, amikor Tibor az első fotókat készítette az összeszerelt eszközökről. 

A magvak kicsíráztak – és a sikernek közösen örültek kutatók és asztronauták egyaránt.

Domokosné Szabolcsy Éva és társai újító megközelítéssel álltak elő az űrkutatás kapcsán
Domokosné Szabolcsy Éva és társai újító megközelítéssel álltak elő az űrkutatás kapcsán
Forrás: Cívishír

A földi tükörkísérlet - az űrkutatás párhuzamosan zajló része

Az űrállomáson zajlott munkákkal együtt zajlottak a földi párhuzamkísérletek a Debreceni Egyetem Biodrome kutató üvegházában. A cél: összevetni az űrben és a Földön csírázott növényeket. Mint azt képeken látták, a világűrben a növények meglepően jól teljesítettek – egyes esetekben gyorsabban is fejlődtek.

Kapu Tibor lefagyasztotta a csírákat mínusz 80 Celsius-fokon, és ezek a minták még az idén visszajuthatnak a Földre – mondja Éva. – Itt, Debrecenben is lefagyasztottuk a csírákat, így a két mintacsoportból párhuzamosan tudunk molekuláris biológiai és fitokémiai vizsgálatokat végezni.

Ez a kutatási szakasz idén és jövőre zajlik majd. A cél az, hogy teljes értékű, fogyasztható növényeket tudjanak termeszteni a világűrben – nemcsak a termésük, hanem a leveleik, sőt a csíráik hasznosításával is.

Magyar tudás az űrkutatás mozgatórugója

A VITAPRIC-program sikeres pályázat útján nyert támogatást egy kormányzati kutatási kezdeményezés részeként, amely több tudományterületet is célzott, köztük az űrkutatást. A Debreceni Egyetem által vezetett programban ötévnyi fejlesztés és tesztelés eredménye kristályosodott ki abban a pillanatban, amikor a magyar űrhajós a magokat megöntözte a tenyésztőben. 

És hogy mit jelent ez Téglásnak, Hajdúságnak, Magyarországnak? Azt, hogy az itt élő emberek – ha csendesen is – a világűr jövőjét írják. Például egy paprikamag formájában.

