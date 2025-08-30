Hajdú-bihari településről zajlik az újító űrkutatás

Ha valaki azt mondja, Téglás és űrkutatás, alighanem keveseknek jut eszébe közös kapocs. Pedig van ilyen – méghozzá élő, dolgozó, alkotó személy, aki egy kisváros meghittségéből dolgozik a csillagközi jövőn. Domokosné Szabolcsy Éva, a Debreceni Egyetem docense, a HUNOR Program keretében megvalósuló VITAPRIC növénybiológiai projekt kutatója nemcsak a laboratóriumban mozog otthonosan, hanem Tégláson is, ahol immár 25 éve él férjével és családjával – írja a Cívishír.

Domokosné Szabolcsy Éva Téglásról segíti az űrkutatást a világűri növénytermesztéssel

Szakolyból származik, ahogy férje is, de a téglási szolgálati lakás után Téglás lett az otthonuk is. És ha egyszer valami megtetszik, az ott is tartja az embert. – „Nagyon megszerettük a várost – meséli Éva –, barátaink élnek itt, a fiam itt nőtt fel, bölcsődétől az iskoláig, és a helyi közösség befogadott bennünket. Logisztikailag is jó helyen vagyunk, de ami igazán fontos, az az otthonosság érzése. Jóban vagyunk az emberekkel és a fiam sportkarrierje is itt kezdődött, igaz, most már a szomszédos Újfehértó csapatában rúgja a labdát.”

A kisvárosi élet derűje és csendje mögött azonban világraszóló munka zajlik. Az asszony a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán dolgozik, ahol az Alkalmazott Növénybiológiai Intézet kutatócsoportját erősíti. Az utóbbi időben viszont nemcsak a hajdúsági földeken, hanem a világűrben is csíráznak azok a magvak, melyek kollégáival együtt, az ő keze munkáját dicsérik.

Magyar magok az űrkutatás részeként

A HUNOR – Hungarian to Orbit, azaz a Magyar Űrhajós Program keretében Kapu Tibor magyar űrhajós több tudományos kísérletet hajtott végre a Nemzetközi Űrállomáson. Ezek közül az egyik legkülönlegesebb a VITAPRIC projekt volt, amely három növényfaj – paprika, retek és búza – csíráztatását célozta meg a súlytalanság körülményei között.

A kísérlet alapja nem újkeletű: