Helyi közélet

25 perce

Több debreceni iskolában is új igazgatót neveztek ki, mutatjuk a listát!

Címkék#igazgató#kinevezés#Debrecen#tankerület

A kinevezéseket Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkártól vehették át. Számos hajdúsági iskolában lesz új igazgató szeptember 1-től.

Haon.hu

Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke ünnepélyes keretek között adták át a tankerületi központok fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatóinak a kinevezésükről szóló emléklapokat Budapesten - írja a Debreceni Tankerületi Központ a Facebook-oldalán.

Több iskola is új igazgatóval vág neki a következő tanévnek
Forrás: Facebook/Debreceni Tan

A Debreceni Tankerületi Központban új igazgatói kinevezést kapott:

  • Dobránszky Sándor – Debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatója
  • Fenyősné Kircsi Amália Márta – Tóth Árpád Gimnázium igazgatója
  • Komolay Szabolcs – Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola igazgatója
  • Pásku Tibor – Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium főigazgatója
  • Varga Zsuzsanna – Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója
  • Zdrobe Marius – Álmosdi Bocskai István Általános Iskola igazgatója

Ez is érdekelhet:

 

 

