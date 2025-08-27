Több debreceni iskolában is új igazgatót neveztek ki, mutatjuk a listát!

Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke ünnepélyes keretek között adták át a tankerületi központok fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatóinak a kinevezésükről szóló emléklapokat Budapesten - írja a Debreceni Tankerületi Központ a Facebook-oldalán.

Több iskola is új igazgatóval vág neki a következő tanévnek

Forrás: Facebook/Debreceni Tan

A Debreceni Tankerületi Központban új igazgatói kinevezést kapott:

Dobránszky Sándor – Debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatója

Fenyősné Kircsi Amália Márta – Tóth Árpád Gimnázium igazgatója

Komolay Szabolcs – Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola igazgatója

Pásku Tibor – Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium főigazgatója

Varga Zsuzsanna – Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója

Zdrobe Marius – Álmosdi Bocskai István Általános Iskola igazgatója

