Több debreceni iskolában is új igazgatót neveztek ki, mutatjuk a listát!
A kinevezéseket Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkártól vehették át. Számos hajdúsági iskolában lesz új igazgató szeptember 1-től.
Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke ünnepélyes keretek között adták át a tankerületi központok fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatóinak a kinevezésükről szóló emléklapokat Budapesten - írja a Debreceni Tankerületi Központ a Facebook-oldalán.
A Debreceni Tankerületi Központban új igazgatói kinevezést kapott:
- Dobránszky Sándor – Debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatója
- Fenyősné Kircsi Amália Márta – Tóth Árpád Gimnázium igazgatója
- Komolay Szabolcs – Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola igazgatója
- Pásku Tibor – Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium főigazgatója
- Varga Zsuzsanna – Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója
- Zdrobe Marius – Álmosdi Bocskai István Általános Iskola igazgatója
