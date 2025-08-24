Hirtelen megfájdult a fogad? Ide tudsz fordulni baj esetén Debrecenben

Sokszor hirtelen történik meg a baj, legyen szó egy fogfájásról, egy otthoni balesetről vagy éppen gyermekünk egészségéről. Nem minden esetben tudjuk, hová is fordulhatunk a panaszainkkal. Összegyűjtöttük a hétre az orvosi ügyleteket és az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben.

Mutatjuk a hétköznapi, hétvégi orvosi ügyeleteket és az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ügyeletes gyógyszertárak

A gyógyszertárak ügyeleti rendben működnek hétköznap és hétvégén. Egy gyógyszertár van, amely mindennap 0-24-es nyitva tartással működik ez pedig a Debrecenben a Csapó utca 1. szám alatti gyógyszertár. A megyék nagyobb városai ügyeleti gyógyszertárainak listája megtalálható itt.

Orvosi ügyeletek

A debreceni felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén.

A felnőtt alapellátási ügyeletet a Sürgősségi Klinikán, a gyermekgyógyászati ügyeleti ellátást pedig a Gyermekgyógyászati Klinikán rendezték be, melyek munkaszüneti- és ünnepnapokon folyamatosan, napi 24 órában működnek.

Ha bármilyen ügyeleti ellátásra van szükségünk, a +36 52 506 303 diszpécseri telefonszám éjjel-nappal hívható.

Háziorvosi ügyelet A nap 24 órájában. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Az ügyeleti ellátás: +36 52 404 040 telefonszámon érhető el. Házi gyermekorvosi ügyelet Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig , hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás ügyelet. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika - 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Ügyeleti ellátás: + 36 52 416 275 telefonszámon érhető el. Traumatológiai ügyelet DEKK Kenézy Gyula Campus a Bartók Béla út 2-26. Telefon: +36 52/511–777 Információs vonal: +36 80 204 414 Fogorvosi ügyelet Ünnepnapokon 8:00 - 14:00 között tart nyitva a Debrecenben a Pòsa utca 1. szám. rendelőben. Az alábbi telefonszámon lehet őket elérni: +36 30 186 68 63.

