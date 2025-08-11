augusztus 11., hétfő

58 perce

Sürgősségi ellátásra lenne szüksége? Baj esetén ide tudsz fordulni Debrecenben

Vége a rendelési időnek de mégis szüksége lenne orvosi ellátásra? Összegyűjtöttük a hétköznapi és a hétvégi orvosi ügyeleteket, valamint az ügyeletes gyógyszertárakat is Debrecenben.

Haon.hu

Legtöbb esetben a baj mindig akkor történik, amikor nem számítunk rá, legyen szó egy hirtelen jött fejfájásról, egy otthoni balesetről vagy gyermekünk egészségéről. Sok esetben nem mindig tudjuk, hová forduljunk a panaszainkkal. Azért, hogy segíthessünk, összegyűjtöttük az erre a hétre vonatkozó orvosi ügyeletek, a sürgősségi ügyeleti ellátások, és a debreceni ügyeletes gyógyszertárak listáját.

Összegyűjtöttük a hétköznapi és a hétvégi orvosi ügyeletek, valamint az ügyeletes gyógyszertárak tudnivalóit is Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Sürgősségi ügyeleti ellátás vagy mentőellátás

A hirtelen jelentkező súlyos panasz, tünet esetén vehető igénybe

• hétköznap: 22.00-08.00 között
• szombat-vasárnap, ünnepnapon: 14.00-08.00 között

Helyszín: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Sürgősségi Klinika oldalszárnya)

központi telefonszám: 1830

A központi telefonszám hívásával szakszerű tanácsot kap a beteg, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autó, vagy életveszély esetén azonnali mentő érkezik.

Orvosi ügyeletek Debrecenben

A debreceni felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén. 

A felnőtt alapellátási ügyeletet a Sürgősségi Klinikán, a gyermekgyógyászati ügyeleti ellátást pedig a Gyermekgyógyászati Klinikán rendezték be, melyek munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan, napi 24 órában működnek

 – tudatja az intézmény.

Ha bármilyen ügyeleti ellátásra van szükségünk, a +36 52 506 303 diszpécseri telefonszám éjjel-nappal hívható.

Háziorvosi ügyelet

A nap 24 órájában.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Az ügyeleti ellátás: +36 52 404 040 telefonszámon érhető el.

Házi gyermekorvosi ügyelet

Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig , hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás ügyelet.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika - 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Ügyeleti ellátás: + 36 52 416 275 telefonszámon érhető el.

Traumatológiai ügyelet

DEKK Kenézy Gyula Campus a Bartók Béla út 2-26.

Telefon: +36 52/511–777 Információs vonal: +36 80 204 414

Fogorvosi ügyelet

Ünnepnapokon 8:00 - 14:00 között tart nyitva a Debrecenben a Pósa utca 1. szám. rendelőben. Az alábbi telefonszámon lehet őket elérni: +36 30 186 68 63.

Ügyeletes gyógyszertárak Debrecenben

A gyógyszertárak ügyeleti rendben működnek hétköznap és hétvégén. Debrecenben a Csapó utca 1. szám alatti gyógyszertár lesz nyitva. 

Ügyeleti idő: munkanapokon hétfőtől péntekig, szombat és pihenőnapokon, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon: 22.00-7.00 óráig. 

A vármegye nagyobb városai ügyeleti gyógyszertárainak listája megtalálható itt

