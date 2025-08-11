Sürgősségi ellátásra lenne szüksége? Baj esetén ide tudsz fordulni Debrecenben

Legtöbb esetben a baj mindig akkor történik, amikor nem számítunk rá, legyen szó egy hirtelen jött fejfájásról, egy otthoni balesetről vagy gyermekünk egészségéről. Sok esetben nem mindig tudjuk, hová forduljunk a panaszainkkal. Azért, hogy segíthessünk, összegyűjtöttük az erre a hétre vonatkozó orvosi ügyeletek, a sürgősségi ügyeleti ellátások, és a debreceni ügyeletes gyógyszertárak listáját.

Sürgősségi ügyeleti ellátás vagy mentőellátás

A hirtelen jelentkező súlyos panasz, tünet esetén vehető igénybe • hétköznap: 22.00-08.00 között

• szombat-vasárnap, ünnepnapon: 14.00-08.00 között Helyszín: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Sürgősségi Klinika oldalszárnya) központi telefonszám: 1830

A központi telefonszám hívásával szakszerű tanácsot kap a beteg, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autó, vagy életveszély esetén azonnali mentő érkezik.

Orvosi ügyeletek Debrecenben

A debreceni felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén.

A felnőtt alapellátási ügyeletet a Sürgősségi Klinikán, a gyermekgyógyászati ügyeleti ellátást pedig a Gyermekgyógyászati Klinikán rendezték be, melyek munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan, napi 24 órában működnek

– tudatja az intézmény.

Ha bármilyen ügyeleti ellátásra van szükségünk, a +36 52 506 303 diszpécseri telefonszám éjjel-nappal hívható.

Háziorvosi ügyelet A nap 24 órájában. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Az ügyeleti ellátás: +36 52 404 040 telefonszámon érhető el. Házi gyermekorvosi ügyelet Hétköznap 18 órától reggel 8 óráig , hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás ügyelet. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika - 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Ügyeleti ellátás: + 36 52 416 275 telefonszámon érhető el. Traumatológiai ügyelet DEKK Kenézy Gyula Campus a Bartók Béla út 2-26. Telefon: +36 52/511–777 Információs vonal: +36 80 204 414 Fogorvosi ügyelet Ünnepnapokon 8:00 - 14:00 között tart nyitva a Debrecenben a Pósa utca 1. szám. rendelőben. Az alábbi telefonszámon lehet őket elérni: +36 30 186 68 63.

Ügyeletes gyógyszertárak Debrecenben

A gyógyszertárak ügyeleti rendben működnek hétköznap és hétvégén. Debrecenben a Csapó utca 1. szám alatti gyógyszertár lesz nyitva.

Ügyeleti idő: munkanapokon hétfőtől péntekig, szombat és pihenőnapokon, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon: 22.00-7.00 óráig.

A vármegye nagyobb városai ügyeleti gyógyszertárainak listája megtalálható itt.

