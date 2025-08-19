1 órája
Országos elismerést vehetett át a püspökladányi tűzoltó
Szent István-napi ünnepséget tartottak a Belügyminisztériumban és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Országos elismerést vehetett át a püspökladányi tűzoltó.
Augusztus 19-én délelőtt a Belügyminisztériumban, délután pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon tisztelegtek augusztus huszadika, az államalapítás és Szent István király emléke előtt – írta hivatalos oldalán a főigazgatóság. Állami ünnepünk, augusztus huszadika alkalmából a katasztrófavédelem, tűzoltóság számos munkatársa vehetett át köztársasági elnöki, illetve belügyminiszteri elismerést a Belügyminisztériumban tartott ünnepségen.
Kiemelkedően szerepelt a világversenyen a püspökladányi tűzoltó
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint, az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett 2025. évi Rendőr és Tűzoltó Világjátékokon nyújtott kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként a főigazgató ajándéktárgyat adományozott
Fegyverneki Máté tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltójának.
lépcsőfutás versenyszámban kategóriájában elért harmadik helyezése elismeréseként.
