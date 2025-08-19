Országos elismerést vehetett át a püspökladányi tűzoltó

Augusztus 19-én délelőtt a Belügyminisztériumban, délután pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon tisztelegtek augusztus huszadika, az államalapítás és Szent István király emléke előtt – írta hivatalos oldalán a főigazgatóság. Állami ünnepünk, augusztus huszadika alkalmából a katasztrófavédelem, tűzoltóság számos munkatársa vehetett át köztársasági elnöki, illetve belügyminiszteri elismerést a Belügyminisztériumban tartott ünnepségen.

A főigazgató ajándéktárgyat adományozott a lépcsőfutás versenyszámban kategóriájában elért harmadik helyezése elismeréseként Fegyverneki Máté tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának

Forrás: Tobak Ferenc RSOE

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kiemelkedően szerepelt a világversenyen a püspökladányi tűzoltó

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint, az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett 2025. évi Rendőr és Tűzoltó Világjátékokon nyújtott kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként a főigazgató ajándéktárgyat adományozott

Fegyverneki Máté tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltójának.

lépcsőfutás versenyszámban kategóriájában elért harmadik helyezése elismeréseként.

Ajánljuk még: