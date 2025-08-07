1 órája
Kiderült, lesz-e augusztus 20-án tűzijáték Debrecenben – van, aki örül a válasznak
Virágkocsik biztosan vonulnak majd, sőt koncertek is lesznek bőven. De vajon lesz-e tűzijáték Debrecenben augusztus 20-án?
A cívisvárosban az államalapítás ünnepe leginkább a virágkarnevállal fonódik össze, melyre már gőzerővel készülnek, de azért idén is feltettük a kérdést a debreceni önkormányzatnak, hogy augusztus 20-án lesz-e tűzijáték Debrecenben. Sokfelé szokás még ez, s amennyien szeretik, annyian ellenzik is az effajta látványshowt.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ahogyan az elmúlt években, úgy az idén sem tervez tűzijátékot augusztus 20-án. Az államalapításról ünnepélyes országzászló felvonással, kenyérszenteléssel, valamint a Szent István szobornál történő koszorúzással emlékezik meg Debrecen városa
– közölték a a debreceni polgármesteri hivatal.
Rengeteg programmal
Ugyanakkor felhívták rá a figyelmet, hogy a protokolláris és szakrális rendezvényeket egész héten át tartó rendezvénysorozat vezeti fel, több mint 350 programmal.
Idén is lesz éjszakai felvonulás, valamint fényfestés és visszatér a gyerekek kedvelt programeleme, a Galiba Gyermekfesztivál, amely új helyszínen, a Régi Városháza udvarán is várja a családokat.
A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben a közösségi élményt és a látványos összművészeti jelenlétet helyezi előtérbe. A lakosság bevonásával közösségi virágkocsi készül, amely a 120 évvel ezlőtti első virágos felvonulás kezdeményezéséhez nyúl vissza. Ennek részletiről itt írtunk:
Teljesen újfajta virágkocsit jelentettek be, ez lesz az idei debreceni karnevál egyik legkedvesebb attrakciója
Sőt, ingyenes koncertek is lesznek a Kossuth téren, fellép többek között Rúzsa Magdi és a Halott Pénz is. A Debreceni Virágkarnevál eseményei az alábbi ide kattintva érhetőek el.
