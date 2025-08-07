augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Kiderült, lesz-e augusztus 20-án tűzijáték Debrecenben – van, aki örül a válasznak

Címkék#tűzijáték#debreceni virágkarnevál#debrecen#augusztus 20

Virágkocsik biztosan vonulnak majd, sőt koncertek is lesznek bőven. De vajon lesz-e tűzijáték Debrecenben augusztus 20-án?

Haon.hu

A cívisvárosban az államalapítás ünnepe leginkább a virágkarnevállal fonódik össze, melyre már gőzerővel készülnek, de azért idén is feltettük a kérdést a debreceni önkormányzatnak, hogy augusztus 20-án lesz-e tűzijáték Debrecenben. Sokfelé szokás még ez, s amennyien szeretik, annyian ellenzik is az effajta látványshowt. 

Kiderült, lesz-e augusztus 20-án tűzijáték Debrecenben
Kiderült, lesz-e augusztus 20-án tűzijáték Debrecenben
Forrás: Illusztráció/MW-archív

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ahogyan az elmúlt években, úgy az idén sem tervez tűzijátékot augusztus 20-án. Az államalapításról ünnepélyes országzászló felvonással, kenyérszenteléssel, valamint a Szent István szobornál történő koszorúzással emlékezik meg Debrecen városa

– közölték a a debreceni polgármesteri hivatal.

Rengeteg programmal

Ugyanakkor felhívták rá a figyelmet, hogy a protokolláris és szakrális rendezvényeket egész héten át tartó rendezvénysorozat vezeti fel, több mint 350 programmal.

 Idén is lesz éjszakai felvonulás, valamint fényfestés és visszatér a gyerekek kedvelt programeleme, a Galiba Gyermekfesztivál, amely új helyszínen, a Régi Városháza udvarán is várja a családokat.

 A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben a közösségi élményt és a látványos összművészeti jelenlétet helyezi előtérbe. A lakosság bevonásával közösségi virágkocsi készül, amely a 120 évvel ezlőtti első virágos felvonulás kezdeményezéséhez nyúl vissza. Ennek részletiről itt írtunk:

Sőt, ingyenes koncertek is lesznek a Kossuth téren, fellép többek között Rúzsa Magdi és a Halott Pénz is. A Debreceni Virágkarnevál eseményei az alábbi ide kattintva érhetőek el. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu