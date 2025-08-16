augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Podcast

1 órája

Ezek az alaszkai Trump–Putyin-találkozó legfontosabb üzenetei – videóval

Címkék#Trump-Putyin-találkozó#Oroszország#Ukrajna

A világ két szuperhatalmának vezetője találkozott, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon. Szakértő beszélt a Trump-Putyin-találkozó legfontosabb üzenetéről.

Haon.hu

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak a vendégei a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcast-műsorának. A beszélgetés legfontosabb témája Trump és Putyin alaszkai találkozója volt. A szakértők többek között arra keresték a választ, mi volt csúcstalálkozó legfontosabb üzenete; milyen érdekek vezérlik az amerikaiakat és az oroszokat. Szóba került a magyar álláspont is Trump-Putyin-találkozó kapcsán.

A béke volt a központi téma a Trump-Putyin-találkozón
A béke volt a központi téma a Trump-Putyin-találkozón
Forrás: ABC News

Új geopolitikai korszak kezdődhet a Trump-Putyin-találkozó után

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Boros Bánk Levente szerint a liberális sajtó sivalkodásának egyértelmű jele, hogy Trump valóban a béke irányába mozgatja a nemzetközi történéseket. 

Fekete Rajmund arról beszélt, a Trump-Putyin-találkozón az amerikai elnök valószínűleg kemény, határozott stílust képviselt.

A szakértők egyetértettek abban, ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog. Ezért is a legfontosabb hazánk számára a béke. 

Bővebben a Magyar Nemzet oldalán!

Miről szólt a Trump és Putyin alaszkai találkozója?

Korábban Robert C. Castel, a Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elemezte a két szuperhatalom vezetőjének csúcstalálkozóját. Ebben hangsúlyozta,  felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. Erről itt írtunk bővebben, hallgassa vissza az erről szóló podcast-adást is!

Zelenszkij a béke hangját ütötte meg

Trump és Putyin alaszkai találkozója máris új szeleket hozott Ukrajnába? Szokatlan retorikát ütött meg Zelenszkij elnök. Mi állhat ennek a hátterében? Arról Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund beszéltek a Magyar Nemzet podcast-műsorában:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu