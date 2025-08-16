Ezek az alaszkai Trump–Putyin-találkozó legfontosabb üzenetei – videóval

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak a vendégei a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcast-műsorának. A beszélgetés legfontosabb témája Trump és Putyin alaszkai találkozója volt. A szakértők többek között arra keresték a választ, mi volt csúcstalálkozó legfontosabb üzenete; milyen érdekek vezérlik az amerikaiakat és az oroszokat. Szóba került a magyar álláspont is Trump-Putyin-találkozó kapcsán.

A béke volt a központi téma a Trump-Putyin-találkozón

Forrás: ABC News

Új geopolitikai korszak kezdődhet a Trump-Putyin-találkozó után

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Boros Bánk Levente szerint a liberális sajtó sivalkodásának egyértelmű jele, hogy Trump valóban a béke irányába mozgatja a nemzetközi történéseket.

Fekete Rajmund arról beszélt, a Trump-Putyin-találkozón az amerikai elnök valószínűleg kemény, határozott stílust képviselt.

A szakértők egyetértettek abban, ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog. Ezért is a legfontosabb hazánk számára a béke.

Bővebben a Magyar Nemzet oldalán!

Miről szólt a Trump és Putyin alaszkai találkozója?

Korábban Robert C. Castel, a Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elemezte a két szuperhatalom vezetőjének csúcstalálkozóját. Ebben hangsúlyozta, felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. Erről itt írtunk bővebben, hallgassa vissza az erről szóló podcast-adást is!