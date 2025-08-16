1 órája
Ezek az alaszkai Trump–Putyin-találkozó legfontosabb üzenetei – videóval
A világ két szuperhatalmának vezetője találkozott, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon. Szakértő beszélt a Trump-Putyin-találkozó legfontosabb üzenetéről.
Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak a vendégei a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcast-műsorának. A beszélgetés legfontosabb témája Trump és Putyin alaszkai találkozója volt. A szakértők többek között arra keresték a választ, mi volt csúcstalálkozó legfontosabb üzenete; milyen érdekek vezérlik az amerikaiakat és az oroszokat. Szóba került a magyar álláspont is Trump-Putyin-találkozó kapcsán.
Új geopolitikai korszak kezdődhet a Trump-Putyin-találkozó után
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Boros Bánk Levente szerint a liberális sajtó sivalkodásának egyértelmű jele, hogy Trump valóban a béke irányába mozgatja a nemzetközi történéseket.
Fekete Rajmund arról beszélt, a Trump-Putyin-találkozón az amerikai elnök valószínűleg kemény, határozott stílust képviselt.
A szakértők egyetértettek abban, ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog. Ezért is a legfontosabb hazánk számára a béke.
Miről szólt a Trump és Putyin alaszkai találkozója?
Korábban Robert C. Castel, a Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elemezte a két szuperhatalom vezetőjének csúcstalálkozóját. Ebben hangsúlyozta, felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. Erről itt írtunk bővebben, hallgassa vissza az erről szóló podcast-adást is!
Robert C. Castel: „Nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé” – videóval
Zelenszkij a béke hangját ütötte meg
Trump és Putyin alaszkai találkozója máris új szeleket hozott Ukrajnába? Szokatlan retorikát ütött meg Zelenszkij elnök. Mi állhat ennek a hátterében? Arról Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund beszéltek a Magyar Nemzet podcast-műsorában:
