augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Podcast

1 órája

Robert C. Castel: „Nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé” – videóval

Címkék#trump putyin#NATO#Oroszország#Ukrajna

Robert C. Castel volt a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcast-műsorának a vendége. A szakértő Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója kapcsán osztotta meg elemzését.

Haon.hu

Robert C. Castel volt a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcast-műsorának a vendége. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról.

Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója
Robert C. Castel szerint a béke irányába mutat Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója
Forrás: AFP

Ezért nem hozott még békét Trump és Putyin alaszkai találkozója

Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé – írta a Magyar Nemzet. A szakértő a műsorban hangsúlyozta, Trump és Putyin alaszkai találkozója kapcsán irreleváns lett volna az azonnali béke kihirdetése.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!

Robert C. Castel egyebekben elmondta:

  • a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban,
  • a találkozó kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé,
  • Putyin részéről kockázatos és egyben szimbolikus lépés volt, hogy amerikai katonai bázison találkozott Trumppal,
  • Oroszország célja nem Ukrajna teljes elfoglalása volt, hanem a NATO keleti terjeszkedésének feltartóztatása.

Trump és Putyin találkozója kapcsán nyomatékosította: annak jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a folyamat elindulásában rejlik. 

Bővebben a Magyar Nemzet oldalán!

Zelenszkij a béke hangját ütötte meg

Trump és Putyin alaszkai találkozója máris új szeleket hozott Ukrajnába? Szokatlan retorikát ütött meg Zelenszkij elnök. Mi állhat ennek a hátterében? Arról Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund beszéltek a Magyar Nemzet podcast-műsorában:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu