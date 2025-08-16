1 órája
Robert C. Castel: „Nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé” – videóval
Robert C. Castel volt a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcast-műsorának a vendége. A szakértő Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója kapcsán osztotta meg elemzését.
Robert C. Castel volt a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcast-műsorának a vendége. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról.
Ezért nem hozott még békét Trump és Putyin alaszkai találkozója
Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé – írta a Magyar Nemzet. A szakértő a műsorban hangsúlyozta, Trump és Putyin alaszkai találkozója kapcsán irreleváns lett volna az azonnali béke kihirdetése.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!
Robert C. Castel egyebekben elmondta:
- a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban,
- a találkozó kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé,
- Putyin részéről kockázatos és egyben szimbolikus lépés volt, hogy amerikai katonai bázison találkozott Trumppal,
- Oroszország célja nem Ukrajna teljes elfoglalása volt, hanem a NATO keleti terjeszkedésének feltartóztatása.
Trump és Putyin találkozója kapcsán nyomatékosította: annak jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a folyamat elindulásában rejlik.
Bővebben a Magyar Nemzet oldalán!
Zelenszkij a béke hangját ütötte meg
Trump és Putyin alaszkai találkozója máris új szeleket hozott Ukrajnába? Szokatlan retorikát ütött meg Zelenszkij elnök. Mi állhat ennek a hátterében? Arról Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund beszéltek a Magyar Nemzet podcast-műsorában:
Ajánljuk még:
Brutális fotókon a 47-esen történt baleset, több embert is a mentők vittek el!