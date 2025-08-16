Robert C. Castel: „Nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé” – videóval

Robert C. Castel volt a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcast-műsorának a vendége. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról.

Robert C. Castel szerint a béke irányába mutat Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója

Ezért nem hozott még békét Trump és Putyin alaszkai találkozója

Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé – írta a Magyar Nemzet. A szakértő a műsorban hangsúlyozta, Trump és Putyin alaszkai találkozója kapcsán irreleváns lett volna az azonnali béke kihirdetése.

Robert C. Castel egyebekben elmondta:

a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban,

a találkozó kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé,

Putyin részéről kockázatos és egyben szimbolikus lépés volt, hogy amerikai katonai bázison találkozott Trumppal,

Oroszország célja nem Ukrajna teljes elfoglalása volt, hanem a NATO keleti terjeszkedésének feltartóztatása.

Trump és Putyin találkozója kapcsán nyomatékosította: annak jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a folyamat elindulásában rejlik.

