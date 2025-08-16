33 perce
Erre garantáltan felébredt mindenki – nem találod ki, mitől volt hangos a falu! – fotókkal, videóval
Hiába a rekkenő hőség, kigurultak a tűzforró aszfaltra. Traktoros felvonulást rendeztek a hajdú-bihari faluban.
Nem tartotta vissza őket az elképesztő kánikula! Szombaton Álmosdon következett egy újabb falunap Hajdú-Biharban, ami látványos traktoros felvonulással kezdődött.
Traktoros felvonulással indult a szombat Álmosdon
A Táncsics utcai TSZ-kertből indultak útnak a gépek, habár nem a hatalmas monstrumok vonultak ki először, hanem a település zászlaját lengették egy szekérből, amit a nagyobb járművek követtek.
Traktor felvonulás és falunap ÁlmosdonFotók: Katona Ákos
A sort végül egy utánfutós traktor zárta, mely megtelt integető utasokkal, és természetesen a helyiek, akik az utcán csodálták meg a felvonulókat, szintén üdvözölték őket, illetve előkerültek a telefonok, hogy elkészüljenek a fotók és a videók. A befutó után díjazták a legszebb traktorokat.
