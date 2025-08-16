Erre garantáltan felébredt mindenki – nem találod ki, mitől volt hangos a falu! – fotókkal, videóval

Nem tartotta vissza őket az elképesztő kánikula! Szombaton Álmosdon következett egy újabb falunap Hajdú-Biharban, ami látványos traktoros felvonulással kezdődött.

Forrás: Katona Ákos

A Táncsics utcai TSZ-kertből indultak útnak a gépek, habár nem a hatalmas monstrumok vonultak ki először, hanem a település zászlaját lengették egy szekérből, amit a nagyobb járművek követtek.