Traktorfelvonulás

33 perce

Erre garantáltan felébredt mindenki – nem találod ki, mitől volt hangos a falu! – fotókkal, videóval

Hiába a rekkenő hőség, kigurultak a tűzforró aszfaltra. Traktoros felvonulást rendeztek a hajdú-bihari faluban.

Balogh Efraim

Nem tartotta vissza őket az elképesztő kánikula! Szombaton Álmosdon következett egy újabb falunap Hajdú-Biharban, ami látványos traktoros felvonulással kezdődött. 

Látványos traktoros felvonulással indult a szombat Álmosdon, falunapot tartottak a településen
Látványos traktoros felvonulással indult a szombat Álmosdon, falunapot tartottak a településen
Forrás: Katona Ákos

Traktoros felvonulással indult a szombat Álmosdon

A Táncsics utcai TSZ-kertből indultak útnak a gépek, habár nem a hatalmas monstrumok vonultak ki először, hanem a település zászlaját lengették egy szekérből, amit a nagyobb járművek követtek. 

Traktor felvonulás és falunap Álmosdon

Fotók: Katona Ákos

A sort végül egy utánfutós traktor zárta, mely megtelt integető utasokkal, és természetesen a helyiek, akik az utcán csodálták meg a felvonulókat, szintén üdvözölték őket, illetve előkerültek a telefonok, hogy elkészüljenek a fotók és a videók. A befutó után díjazták a legszebb traktorokat. 

