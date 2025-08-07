Sok autóst meglephet ez a közlekedéssel kapcsolatos változás ebben a városban

Kezdődik a Traktorkarnevál Hajdúböszörményben! A hajdúböszörményi önkormányzat tájékoztatja a lakosságot a Facebook-oldalán, hogy a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság keretein belül megrendezendő Traktorkarnevál miatt augusztus 8-án, pénteken 6 órától 8 óráig lezárják a Kossuth utcai lámpás kereszteződéstől a Dorogi – Bethlen utcai lámpás kereszteződésig tartó útszakaszt.

Hamarosan kezdetét veszi a Traktorkarnevál Hajdúböszörményben, emiatt változik majd a forgalmi rend

Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos oldala / Facebook

Mint írják, az említett lezárás idején az Arany János utca, a Jókai Mór utca, Weszprémy Gáspár utca, Deák Ferenc utca, Szondi György utca és Keresztesi József utca egyfajta „zsákutcaként” működik majd. Emellett, a Hajdúkerület utca megközelítése a Péchi Simon utca felől, a Mester utca megközelíthetősége a Munkácsy Mihály utca felől lesz lehetséges.

Felhívják a figyelmet, hogy a Kossuth Lajos utcán, a Bocskai téren és a Dorogi utcán a teljes útszakaszon tilos lesz parkolni augusztus 8-án 6 órától 8 óráig. Kérik a lakosságot, hogy az érintett körutak mentén ne parkoljanak a felvonulás ideje alatt, ezzel is segítve a felvonulás biztonságos lebonyolítását.