augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

37°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyszíni riport

1 órája

Az űrsiklók erejével csaptak össze a brutális gépek Hajdúböszörményben –fotókkal, videóval

Címkék#traktorhúzó verseny#nemzetközi traktorhúzó#Nemzetközi Traktorhúzóverseny

Több ezer liternyi elégetett üzemanyag, fülsüketítő motorzaj. Izgalmas csaták tanúi voltunk a Traktorhúzó Verseny második napján.

Hajnal László

Fekete felhők lepték el az eget abban a pillanatban, amikor megérkeztünk Hajdúböszörménybe, a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság zárónapján, vasárnap délelőtt. Nem tragédia történt, és nem is a jótékony esőfelhők siettek lehűteni a kánikulától felforrósodott hangulatot. A füsttömeg egyetlen traktorból pöfékelt az ég felé.

Traktorhúzó verseny
A Traktorhúzó Verseny francia nevezői bizakodóak voltak
Fotó: Czinege Melinda

A Traktorhúzó Verseny résztvevői nem aggódnak a gázolajárak miatt, több ezer liter üzemanyagot égetnek el egy-egy hétvégén. A mutatványnak nemcsak az ereje, hanem a hangja is brutális. Amikor elkezdődtek a nemzetközi kvalifikációs húzások, Tom Tailor, a rendezvény speakere óva intette a közönséget, hogy bizony, ideje használni a füldugót, hiszen a tízezer lóerőt meghaladó tuningolt traktorok nem fogják kímélni senki hallását. A verseny célja ugyanis az, hogy az Olaszországból szállított súlypadot száz méteres távon egy szuszra elvontassák. A speciális szerkezet képes a saját súlyát folyamatosan változtatni, így akár 30 tonnát is nyomhat. Amennyiben sikerül a célig elhúzni a padot, azt hívják full pullnak, vagyis teljes húzásnak.

Az első versenyző meg is kezdte felpörgetni a gőzturbináit. Nagyjából hasonló hangot kell elképzelni, mint egy űrrakéta indításánál. A motorzaj biztos, hogy kilométerekre is elért, de a padot alig 90 méterig sikerült elcipelnie a francia versenyzőnek. Ijesztő robajjal tört be a pályára az olasz Four NoHemi monstruma is, ám a full pullt megközelíteni sem sikerült, félúton ugyanis kénytelen volt leállítani a motort. Mint később kiderült, feltehetőleg egy hajtásprobléma lépett fel, így le kellett vontatni a pályáról az olaszok traktorát.

20250810_Traktorhúzó_HAON (24)
Az olasz versenyző gépét ki kellett szállítani a pályáról
Fotó: Czinege Melinda

Közösségi program is a Traktorhúzó Verseny

Míg megtisztították a pályát, elvegyültünk a bokszutcában. Az egyik professzionális francia csapat, a Le Redutable egyik női tagja éppen a nehézsúlyú, heavy modified gépszörny motorját bütykölte. Érdeklődésünkre elmondta, már többször vettek részt traktor pulling versenyen. Mint mondta, nagyon izgatott a csapat, mivel már csak hárman vannak versenyben.

A Traktorhúzó Verseny második napja

Fotók: Czinege Melinda

A bokszutca mögött sorakoztak az amatőr versenyzők traktorai. Az egyiknél éppen néhány fiatal beszélgetett. Kiderült, ők is indulnak a megmérettetésen:

Nem a győzelem a fő szempontunk, hanem inkább az együttlét. Persze készülünk a versenyre is, de a közösen együtt töltött idő az igazán értékes

 – mondta a kokadi Győrfi László. A gazdálkodó egy 80 lóerős traktorral nevezett, amely mindennapos használatban van. Saját magának építgeti és tartja karban a gépet.

20250810_Traktorhúzó_HAON (46)
Győrfi László egy 80 lóerős traktorral nevezett
Fotó: Czinege Melinda

A versenypályától távolabb, a Hajdúsági Expo kiállítóterületén az egészen fiatal versenyzőnek valók is kipróbálhatták magukat. Szénából épített mini pályán róhatták a köröket, amíg a szülők a büféasztaloknál hűsöltek. Közben egy autentikus előadást is láthattunk, ahol népi viseletbe öltözött férfiak és asszonyok mutatták be, hogyan zajlott régen egy bálázás.

Videón a verseny második napja: 

Aki szívesen nézegetne még további képeket a traktorokról, tekintse meg a verseny első napjáról készített galériánkat!

A Traktorhúzó Verseny első napja

Fotók: Vida Márton Péter

Ott voltunk a Traktorhúzó előestéjén, a Traktoros felvonuláson is.

Hajdúböszörményi Traktorhúzó Verseny felvonulás

Fotók: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu