Az űrsiklók erejével csaptak össze a brutális gépek Hajdúböszörményben –fotókkal, videóval

Fekete felhők lepték el az eget abban a pillanatban, amikor megérkeztünk Hajdúböszörménybe, a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság zárónapján, vasárnap délelőtt. Nem tragédia történt, és nem is a jótékony esőfelhők siettek lehűteni a kánikulától felforrósodott hangulatot. A füsttömeg egyetlen traktorból pöfékelt az ég felé.

A Traktorhúzó Verseny francia nevezői bizakodóak voltak

Fotó: Czinege Melinda

A Traktorhúzó Verseny résztvevői nem aggódnak a gázolajárak miatt, több ezer liter üzemanyagot égetnek el egy-egy hétvégén. A mutatványnak nemcsak az ereje, hanem a hangja is brutális. Amikor elkezdődtek a nemzetközi kvalifikációs húzások, Tom Tailor, a rendezvény speakere óva intette a közönséget, hogy bizony, ideje használni a füldugót, hiszen a tízezer lóerőt meghaladó tuningolt traktorok nem fogják kímélni senki hallását. A verseny célja ugyanis az, hogy az Olaszországból szállított súlypadot száz méteres távon egy szuszra elvontassák. A speciális szerkezet képes a saját súlyát folyamatosan változtatni, így akár 30 tonnát is nyomhat. Amennyiben sikerül a célig elhúzni a padot, azt hívják full pullnak, vagyis teljes húzásnak.

Az első versenyző meg is kezdte felpörgetni a gőzturbináit. Nagyjából hasonló hangot kell elképzelni, mint egy űrrakéta indításánál. A motorzaj biztos, hogy kilométerekre is elért, de a padot alig 90 méterig sikerült elcipelnie a francia versenyzőnek. Ijesztő robajjal tört be a pályára az olasz Four NoHemi monstruma is, ám a full pullt megközelíteni sem sikerült, félúton ugyanis kénytelen volt leállítani a motort. Mint később kiderült, feltehetőleg egy hajtásprobléma lépett fel, így le kellett vontatni a pályáról az olaszok traktorát.

Az olasz versenyző gépét ki kellett szállítani a pályáról

Fotó: Czinege Melinda

Közösségi program is a Traktorhúzó Verseny

Míg megtisztították a pályát, elvegyültünk a bokszutcában. Az egyik professzionális francia csapat, a Le Redutable egyik női tagja éppen a nehézsúlyú, heavy modified gépszörny motorját bütykölte. Érdeklődésünkre elmondta, már többször vettek részt traktor pulling versenyen. Mint mondta, nagyon izgatott a csapat, mivel már csak hárman vannak versenyben.