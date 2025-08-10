1 órája
Az űrsiklók erejével csaptak össze a brutális gépek Hajdúböszörményben –fotókkal, videóval
Több ezer liternyi elégetett üzemanyag, fülsüketítő motorzaj. Izgalmas csaták tanúi voltunk a Traktorhúzó Verseny második napján.
Fekete felhők lepték el az eget abban a pillanatban, amikor megérkeztünk Hajdúböszörménybe, a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság zárónapján, vasárnap délelőtt. Nem tragédia történt, és nem is a jótékony esőfelhők siettek lehűteni a kánikulától felforrósodott hangulatot. A füsttömeg egyetlen traktorból pöfékelt az ég felé.
A Traktorhúzó Verseny résztvevői nem aggódnak a gázolajárak miatt, több ezer liter üzemanyagot égetnek el egy-egy hétvégén. A mutatványnak nemcsak az ereje, hanem a hangja is brutális. Amikor elkezdődtek a nemzetközi kvalifikációs húzások, Tom Tailor, a rendezvény speakere óva intette a közönséget, hogy bizony, ideje használni a füldugót, hiszen a tízezer lóerőt meghaladó tuningolt traktorok nem fogják kímélni senki hallását. A verseny célja ugyanis az, hogy az Olaszországból szállított súlypadot száz méteres távon egy szuszra elvontassák. A speciális szerkezet képes a saját súlyát folyamatosan változtatni, így akár 30 tonnát is nyomhat. Amennyiben sikerül a célig elhúzni a padot, azt hívják full pullnak, vagyis teljes húzásnak.
Az első versenyző meg is kezdte felpörgetni a gőzturbináit. Nagyjából hasonló hangot kell elképzelni, mint egy űrrakéta indításánál. A motorzaj biztos, hogy kilométerekre is elért, de a padot alig 90 méterig sikerült elcipelnie a francia versenyzőnek. Ijesztő robajjal tört be a pályára az olasz Four NoHemi monstruma is, ám a full pullt megközelíteni sem sikerült, félúton ugyanis kénytelen volt leállítani a motort. Mint később kiderült, feltehetőleg egy hajtásprobléma lépett fel, így le kellett vontatni a pályáról az olaszok traktorát.
Közösségi program is a Traktorhúzó Verseny
Míg megtisztították a pályát, elvegyültünk a bokszutcában. Az egyik professzionális francia csapat, a Le Redutable egyik női tagja éppen a nehézsúlyú, heavy modified gépszörny motorját bütykölte. Érdeklődésünkre elmondta, már többször vettek részt traktor pulling versenyen. Mint mondta, nagyon izgatott a csapat, mivel már csak hárman vannak versenyben.
A Traktorhúzó Verseny második napjaFotók: Czinege Melinda
A bokszutca mögött sorakoztak az amatőr versenyzők traktorai. Az egyiknél éppen néhány fiatal beszélgetett. Kiderült, ők is indulnak a megmérettetésen:
Nem a győzelem a fő szempontunk, hanem inkább az együttlét. Persze készülünk a versenyre is, de a közösen együtt töltött idő az igazán értékes
– mondta a kokadi Győrfi László. A gazdálkodó egy 80 lóerős traktorral nevezett, amely mindennapos használatban van. Saját magának építgeti és tartja karban a gépet.
A versenypályától távolabb, a Hajdúsági Expo kiállítóterületén az egészen fiatal versenyzőnek valók is kipróbálhatták magukat. Szénából épített mini pályán róhatták a köröket, amíg a szülők a büféasztaloknál hűsöltek. Közben egy autentikus előadást is láthattunk, ahol népi viseletbe öltözött férfiak és asszonyok mutatták be, hogyan zajlott régen egy bálázás.
Videón a verseny második napja:
Aki szívesen nézegetne még további képeket a traktorokról, tekintse meg a verseny első napjáról készített galériánkat!
A Traktorhúzó Verseny első napjaFotók: Vida Márton Péter
Ott voltunk a Traktorhúzó előestéjén, a Traktoros felvonuláson is.
Hajdúböszörményi Traktorhúzó Verseny felvonulásFotók: Katona Ákos
Ajánljuk még:
Az már biztos, hogy sehol nincs akkor lazaság, mint a szoboszlói Kamionos Találkozón – fotókkal
Eddig legenda volt, mi meg is kóstoltuk a rántott töltött káposztát Kabán – fotókkal, videóval!
Frissítve! Rémálom lett a nyaralás vége, de a Debrecenből induló utasok is foghatják a fejüket