Vége a találgatásoknak! A rendőrség elárulta, hol állnak lesben a trafiboxok Hajdú-Biharban

Jelenleg hazánkban több mint kétszáz darab az autósokat országszerte lassító trafiboxok száma. Immár 98 településen állíttatta fel az önkormányzat és működteti a helyi rendőrség a trükkös dobozokat. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Vezess.hu kérésére közölte: összesen 206 darab helyen működik már trafibox országszerte. Darabra a legtöbb Budapesten (28) és Szegeden (10) működik, lakosságarányosan pedig Törökbálinton (7) sorakoznak a legsűrűbben. A legtöbb településen azonban egy-egy példány áll.

A Sillye Gábor utcában is lesben áll egy trafibox Debrecenben

Trafiboxok Hajdú-Biharban

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) friss címlistájából kiderül, Hajdú-Bihar vármegyében összesen 8 darab trafibox található. Ebből 7 Debrecenben, egy pedig Berettyóújfaluban.

Itt vannak trafiboxok Hajdú-Biharban: Berettyóújfalu Honvéd utca 10.

Debrecen Szabó Kálmán utca 20.

Debrecen Budai Nagy Antal utca 140

Debrecen Mák utca 12.

Debrecen Sillye Gábor utca 45.

Debrecen Töhötöm utca 40.

Debrecen Vezér utca 22.

Debrecen Tócópart utca 32.

Az ország második legnagyobb városában, Debrecenben igazán jól teljesítenek a trafiboxok. Kiemelendő, hogy jelentősen csökkent a gyorshajtások száma Debrecenben a Vezér utcán a trafibox kihelyezésének köszönhetően – erről júniusban számolt be a Haon. Mint megírtuk, míg 2024 decemberében 14 gyorshajtót, addig idén január és április között már egyetlen egy gyorshajtót sem rögzített a kamera. Mindez azt jelenti, hogy a Domokos Márton út felől érkezők kellő mértékben csökkentik sebességüket, ahogy járműveikkel lakott területre érnek. A trafibox elhelyezése óta a szakaszon a legnagyobb mért sebesség 84 km/h volt, amely már igen komoly, 70 ezer forintos bírságot vont maga után. Tavaly november végétől idén május közepéig tartó időszakban 500 ezer forintot is meghaladó mértékben szabtak ki közigazgatási bírságot gyorshajtás miatt az érintett útszakaszon.

Miért ilyen népszerűek a trafiboxok?

Az egyik magyar rendőrségi vezető által külföldi példa nyomán megálmodott trafibox nagyjából 80 centi magas fémdoboz körülbelül méteres fémlábazat tetejére rögzítve. Elején, hátulján kis ablakokon kukucskál kifelé a belsejébe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérő eszköz. Vagy éppen nincs benne semmi – írta le a Vezess.hu cikkében.

Ettől nevezhető trükkösnek: az utak mellett álló trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok és motorosok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan –, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax. A másik előnye, hogy előrefelé és hátrafelé egyaránt figyelheti a megfordítható sebességmérő, vagyis dupla olyan területen és mindkét irányba képes a forgalom lassítására.

Körülbelül 2023-ban indultak hódító útjukra a trafiboxok, 2024 februárjában már 87 helyen megtalálhatók voltak a trükkös szerkezetek. Ahogyan pedig fentebb olvasható, 2025 augusztusáig pedig már 206 helyen működnek országszerte. A dobozok jellemzően az önkormányzatok költségére állnak fel, majd a rendőrség működteti őket.