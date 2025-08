Akkor is bemérhet a traffipax, ha egy másik autó takarásában vagyunk? A rendőrség válasza meglephet!

A sebességmérő mutatója sokak számára ellenség, de ha szembeszállunk vele, lehet, hogy jó mélyen a zsebünkbe kell majd nyúlni. Ez persze csak a kisebbik gond: ha volán mögé ülünk, akkor nemcsak a saját, hanem mások életéért is felelősséggel tartozunk. A közlekedési balesetek sajnálatos módon a mindennapjaink része: ahogyan arról nemrég beszámoltunk, 2024 első félévében 219 ember halt meg közlekedési balesetben Magyarországon, 2025-ben pedig 214. Bár mondhatjuk, hogy a statisztikában javulás látható, azonban egyetlen elveszített élet is sok. Hajdú-Biharban 2025 első félévében 7 halálos baleset történt, valamint több mint 500 ember szenvedett különböző sérüléseket az utakon. A sebesség nem megfelelő megválasztása gyakran vezet balesethez, éppen ezért fontosak a traffipaxok, melyek legalább valamelyest visszaszorítják a gyorshajtást.

A traffipax azokat is beméri, akik nem is gondolnának rá

Forrás: Vida Márton Péter

Ekkor is bemér a traffipax

Akadnak olyanok, akik szeretnek veszélyesen élni, és trükközni az utakon, mennek, ahogy mondjuk, annyival, amennyi a csövön kifér. Mások mögé „bújnak” az autópályán, hátha az előttük lévő gyorshajtót méri csak be a traffipax, ők pedig megússzák a bírságot. Ezzel kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) arról érdeklődtünk, képes-e bemérni a gyorshajtó autót a traffipax, ha egy másik gyorshajtó mögött, annak takarásában halad.

Igen, amennyiben a gyorshajtó jármű helyzete olyan, hogy arról a sebességmérő-berendezés által kibocsátott jelek visszaverődnek” – áll a válaszlevélben.

Majd arra a kérdésünkre is választ kaptunk, elszámoltathatók-e valahogy ezek a sofőrök.

Igen, ha a képi dokumentációk alapján kétséget kizáróan megállapítható a jogsértő jármű

– közölte az ORFK. Tehát egy pillanatig sincs biztonságban egy gyorshajtó a traffipax beméréstől akkor, ha egy másik száguldozó autó mögött halad.

Sokkoló adatok

Nemrégiben megírtuk, országos viszonylatban 30 milliárd forintnál is több gyorshajtási bírság maradt befizetetlen az elmúlt években. Több százezer csekket hiába küld ki a rendőrség. A sokkoló adatokat látva lekértük, Hajdú-Biharban mennyi gyorshajtási bírságot szabott ki a rendőrség 2023-ban és 2024-ben. Az Országos Rendőr-főkapitányság az is elárulta, a vármegyében hol mérik a legtöbb gyorshajtót. Legutóbb pedig arra is kitértünk, hogy valójában mit mutat a sebességmérő.