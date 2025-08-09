augusztus 9., szombat

3 órája

A vihar megrongálta a debreceni híd környékét, hamar megoldották a problémát - fotóval!

A viharos időjárás a hidat sem kímélte. Hamar helyreállították azonban a Tócó-híd környékét Debrecenben.

Haon.hu

A viharos időjárás megrongálta a Tócó-híd környékét, amiről az ott élők tájékoztattak. A híd kivitelezője garanciából helyreállította a kavicságyat, illetve a Tócóba bemosódott jelzőtáblát is a helyére tette - írja közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

A vihar miatt megrongálódott a Tócó-híd környéke, hamar helyreállították
A vihar miatt megrongálódott a Tócó-híd környéke, hamar helyreállították
Forrás: Facebook/Széles Diána

