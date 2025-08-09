A vihar megrongálta a debreceni híd környékét, hamar megoldották a problémát - fotóval!

A viharos időjárás megrongálta a Tócó-híd környékét, amiről az ott élők tájékoztattak. A híd kivitelezője garanciából helyreállította a kavicságyat, illetve a Tócóba bemosódott jelzőtáblát is a helyére tette - írja közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

A vihar miatt megrongálódott a Tócó-híd környéke, hamar helyreállították

Forrás: Facebook/Széles Diána

