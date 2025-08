Új tudományos összefogás a Tisza-tó jövőjéért – komplex fejlesztési munkacsoport alakult a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem felsőoktatási tevékenysége mellett a régió fejlesztését is kiemelt célként kezeli, felhasználva hagyományait, tudományos hátterét, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét. Intézményünk multidiszciplinaritása pedig egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy az egyes tudományterületeket komplexen tudjuk alkalmazni, amire most a Tisza-tó megmentése kapcsán is szükség van