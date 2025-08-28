„Úgy gondolom, nem kéne még jobban terhelni az embereket” – így vélekednek a debreceniek a Tisza-adóról – videóval

Vegyes fogadtatásra talált Debrecenben a Tisza Párt kiszivárgott dokumentuma, amely háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését vetíti előre. A jelenlegi 15 százalékos egykulcsos rendszer helyett három adósáv lenne: évi 5 millió forint alatt 15%, 5-15 millió között 22%, afölött pedig 33% lenne az elvonás mértéke. Mutatjuk mit gondolnak a debreceniek a Tisza Párt adótervezetéről!

A debrecenieket kérdeztük, mi a véleményük a kiszivárgott Tisza Párt adótervezetéről

Forrás: MW-archív

Havi 13 ezer forintos veszteséget jelentene a Tisza Párt adórendszere

A KSH adatai szerint Hajdú-Bihar megyében a bruttó átlagkereset 600 792 forint, ami a Tisza-csomag által tervezett változtatással havonta mintegy 13 ezer forinttal csökkenne. Ez éves szinten 156 ezer forintos mínuszt jelentene egy átlagkeresetből.

Úgy gondolom, nem kéne még jobban terhelni az embereket adózással

– fogalmazott Treitl Erik, akivel Debrecen belvárosában beszélgettünk. Bár azt mondta, hogy a progresszív adózás elve nem idegen tőle, hiszen aki kevesebbet keres, az kevesebbet, aki többet, az többet fizetne, mégis aggályosnak tartja, hogy a hajdú-bihari átlagbér már a magasabb, 22 százalékos sávba esne.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szabolcs, egy budapesti albérletben élő debreceni fiatal szerint komplex kérdésről van szó. Elmondása szerint a fizetése felét már most is elviszi az albérlet, így a 13 ezer forintos csökkenés komoly gondot okozna.

Valószínűleg valahogy kigazdálkodnám, de nagyon nem örülnék neki

– tette hozzá.

A nyugdíjas Karap Nelli más megközelítésből szemléli a kérdést. Bár már nem érinti közvetlenül az adóváltozás, támogatná a progresszívabb rendszert. – Egy olyan adózást szeretnék, hogy a magasabb jövedelműeket adóztatnák meg erősebben, és a kisebb jövedelműeket kevésbé

– magyarázta. Ugyanakkor elismerte, hogy

aktív dolgozóként a 13 ezer forint csökkenés számára is jelentős összeg lenne.

Zoltán szkeptikusan állt a Tisza Párt adóemeléséről.

Ezek meg fognak bukni előbb-utóbb, úgyhogy most egy ilyen porhintés ez

– jelentette ki határozottan. Szerinte a Fidesz nem fogja elveszíteni a választást, így ezek a tervek nem valósulnak majd meg. A 13 ezer forintos veszteséget ő is jelentősnek érzi.