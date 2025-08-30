2 órája
Szinte semmivé válna a pedagógus-bérfejlesztés a Tisza-adóval
Tavaly indult el a bérfejlesztés bérfejlesztése. A Tisza-adó az eddig elért, s az ezután tervezett fizetésemeléseket jelentősen lenyomná.
A napokban kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén az egykulcsos szja helyett helyett progresszív adózást vezetne be. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Kiszámoltuk, hogyan járnának a hajdú-bihari pedagógusok a Tisza-adóval, mennyit csökkenne a tanárok fizetése Magyarországon egy esetleges Tisza-kormány alatt.
Jelentősen csökkenne a tanárok fizetése is a Tisza-adóval
Hajdú-Bihar vármegyében az oktatásban dolgozók nettó átlagkeresete (közfoglalkoztatottak nélkül) 479 699 forint a KSH adatai szerint, ami bruttó 721 352 forint bér havonta. Ez a jelenlegi adózás alapján 108 203 szja-t jelent.
A Tisza-adó bevezetésével ez utóbbi 129 530 forintra emelkedne, ami havonta 21 327 forint, évente pedig 255 924 forint csökkenést eredményezne.
A szakértők szerint a Tisza-adó bevezetésének egyik drasztikus hatása a magasan képzett munkavállalók elvándorlás lehet. Ez viszont komoly problémákat okozna az oktatásban, hiszen a pedagógusok bérfejlesztésével elindult az e pályát választók számának emelkedése is.
"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:
Az egészségügyben dolgozók is úgy érezhetik, átver a Tisza
A Tisza-csomag azonban nem csak a pedagógusokat érintené hátrányosan. Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, mennyivel csökkenhet az egészségügyi dolgozók fizetése Hajdú-Biharban, ha bevezetnék a progresszív adózást:
A Tisza Párt igyekszik titokban tartani, valójában milyen politikát folytatnának akkor, ha hatalomra kerülnének. A közelmúltbán több ellentmondásra is fény derült Magyar Péterék kommunikációja és nyilvánosságra került dokumentumok, illetve videófelvételek alapján.
Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezték az embereket, de ilyen volt Tarr Zoltán elszólása is (fenti videó).
Nem kérdés, átver a Tisza mindenkit, aki bizalmat szavaz nekik.
