Szinte semmivé válna a pedagógus-bérfejlesztés a Tisza-adóval

A napokban kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén az egykulcsos szja helyett helyett progresszív adózást vezetne be. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Kiszámoltuk, hogyan járnának a hajdú-bihari pedagógusok a Tisza-adóval, mennyit csökkenne a tanárok fizetése Magyarországon egy esetleges Tisza-kormány alatt.

Jelentősen csökkenne a tanárok fizetése is a Tisza-adóval

Hajdú-Bihar vármegyében az oktatásban dolgozók nettó átlagkeresete (közfoglalkoztatottak nélkül) 479 699 forint a KSH adatai szerint, ami bruttó 721 352 forint bér havonta. Ez a jelenlegi adózás alapján 108 203 szja-t jelent.

A Tisza-adó bevezetésével ez utóbbi 129 530 forintra emelkedne, ami havonta 21 327 forint, évente pedig 255 924 forint csökkenést eredményezne.

A szakértők szerint a Tisza-adó bevezetésének egyik drasztikus hatása a magasan képzett munkavállalók elvándorlás lehet. Ez viszont komoly problémákat okozna az oktatásban, hiszen a pedagógusok bérfejlesztésével elindult az e pályát választók számának emelkedése is.

"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

Az egészségügyben dolgozók is úgy érezhetik, átver a Tisza

A Tisza-csomag azonban nem csak a pedagógusokat érintené hátrányosan. Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, mennyivel csökkenhet az egészségügyi dolgozók fizetése Hajdú-Biharban, ha bevezetnék a progresszív adózást: