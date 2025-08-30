augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-csomag

2 órája

Szinte semmivé válna a pedagógus-bérfejlesztés a Tisza-adóval

Címkék#Tisza-adó#pedagógus#fizetés#bér#szja

Tavaly indult el a bérfejlesztés bérfejlesztése. A Tisza-adó az eddig elért, s az ezután tervezett fizetésemeléseket jelentősen lenyomná.

Haon.hu

A napokban kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén az egykulcsos szja helyett helyett progresszív adózást vezetne be. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Kiszámoltuk, hogyan járnának a hajdú-bihari pedagógusok a Tisza-adóval, mennyit csökkenne a tanárok fizetése Magyarországon egy esetleges Tisza-kormány alatt.

Jelentősen csökkenne a pedagógusok bére a Tisza-adó bevezetésével
Jelentősen csökkenne a pedagógusok bére a Tisza-adó bevezetésével
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!


Jelentősen csökkenne a tanárok fizetése is a Tisza-adóval

Hajdú-Bihar vármegyében az oktatásban dolgozók nettó átlagkeresete (közfoglalkoztatottak nélkül) 479 699 forint a KSH adatai szerint, ami bruttó 721 352 forint bér havonta. Ez a jelenlegi adózás alapján 108 203 szja-t jelent. 

A Tisza-adó bevezetésével ez utóbbi 129 530 forintra emelkedne, ami havonta 21 327 forint, évente pedig 255 924 forint csökkenést eredményezne.

A szakértők szerint a Tisza-adó bevezetésének egyik drasztikus hatása a magasan képzett munkavállalók elvándorlás lehet. Ez viszont komoly problémákat okozna az oktatásban, hiszen a pedagógusok bérfejlesztésével elindult az e pályát választók számának emelkedése is.

 "Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

Az egészségügyben dolgozók is úgy érezhetik, átver a Tisza

A Tisza-csomag azonban nem csak a pedagógusokat érintené hátrányosan. Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, mennyivel csökkenhet az egészségügyi dolgozók fizetése Hajdú-Biharban, ha bevezetnék a progresszív adózást:

A közelmúltban kiszámoltuk azt is, mennyivel csökkennének a hajdú-bihari fizetések ha a Tisza Párt adójavaslata hatályosulna:

Emellett a debreceniek véleményét is kikértük a Tisza-adóval kapcsolatban:

A Tisza Párt igyekszik titokban tartani, valójában milyen politikát folytatnának akkor, ha hatalomra kerülnének. A közelmúltbán több ellentmondásra is fény derült Magyar Péterék kommunikációja és nyilvánosságra került dokumentumok, illetve videófelvételek alapján.

Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezték az embereket, de ilyen volt Tarr Zoltán elszólása is (fenti videó).

Nem kérdés, átver a Tisza mindenkit, aki bizalmat szavaz nekik. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu