Sok pénztől eshetnek el az egészségügyi dolgozók a Tisza-adó bevezetésével

A napokban szivárgott ki a Tisza Párt egy dokumentuma, hogy hatalomra kerülésük esetén az egykulcsos szja helyett progresszív adózást vezetnének be. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Megnéztük, mekkora fizetéscsökkenést okozna a Tisza-adó a hajdú-bihari egészségügyi dolgozók esetén. Meghökkentő számok jöttek ki.

Jelentős csökkenést okozna a hajdú-bihari egészségügyi dolgozók fizetésében a Tisza-adó

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A hajdú-bihari egészségügyi dolgozók fizetése is a Tisza-adó áldozata lenne

A KSH adatai alapján Hajdú-Bihar vármegyében 2025. első negyedévére vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 517 009 forint, ami bruttó 777 457 forint fizetést jelent. Az elmúlt három évben jelentős forrásbevonással emelte az Orbán-kormány az egészségügyben dolgozók bérét. 2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít idén minderre, a Tisza-adó ezt jelentősen megnyírbálhatja a dolgozók kárára.

"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

Így csökkentené a Tisza-adó a fizetést Hajdú-Biharban

Ahogy fentebb is kifejtettük, a Tisza-csomag az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmazna. Ha a hajdú-bihari egészségügyi dolgozók bruttó átlagbérét vesszük figyelembe, jelenleg 116 619 forint szja-t fizetnek.

A Tisza-adóval mindez 141 874 forintra emelkedne, ami mintegy 25 255 forint különbséget jelentene havonta. Évente 303 060 forint szja-többletet.

A szakértők szerint a Tisza-adó bevezetésének egyik drasztikus hatása a magasan képzett munkavállalók elvándorlás lehet. Ez nagy érvágás lenne Hajdú-Biharban, ugyanis 2010 óta folyamatosan nő az orvosok száma a vármegyében.

De nem csak az egészségügyi dolgozókat sújtaná a Tisza-csomag adóemelés. A közelmúltban kiszámoltuk, mennyivel csökkennének a hajdú-bihari fizetések ha a Tisza Párt adójavaslata hatályosulna: