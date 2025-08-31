augusztus 31., vasárnap

Tisza-csomag

1 órája

A munkások zsebéből venné ki a pénzt a Tisza-párt

Súlyos forintoktól eshetnének el esetleges Tisza-kormány. Így csökkentené a hajdú-bihari feldolgozóiparban dolgozók fizetését a Tisza-adó.

Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum alapján a Magyar Péter vezette párt kormányra kerülése esetén megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetne be. A tervezet szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmekre továbbra is 15 százalékos szja-vonzat maradna érvényben, azonban az ötmillió és 15 millió forint közötti sávra már 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adóteher vonatkozna. Mindez pedig jelentős negatív következményekkel járna, megnéztük, mennyivel csökkenne azoknak a fizetése, akik a feldolgozóiparban dolgoznak Hajdú-Biharban, és a Tisza-adó szerint kapnák a fizetésüket.

Így csökkentené a hajdú-bihari feldolgozóiparban dolgozók fizetését a Tisza-adó
Így csökkentené a hajdú-bihari feldolgozóiparban dolgozók fizetését a Tisza-adó
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A feldolgozóiparban dolgozók fizetését is megvágná a Tisza-adó

A KSH adatai szerint, átlagosan 478 212 forint a nettó, s így 719 117 forint bruttó fizetése van Hajdú-Bihar vármegyében annak, aki a feldolgozóiparban dolgozik. A Tisza-adóval viszont ez jelentősen változna negatív irányba, ugyanis jelenleg 107 868 forint havonta az szja, ami a progresszív adózással

129 039 forintra emelkedne. Ez havonta 21 171 forint, évente pedig 254 052 forint bevételkiesés.

 "Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

Az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is úgy érezhetik, átver a Tisza

Hasonlóan járnának a Tisza-adó bevezetésével az oktatásban dolgozók is. Ezt ebben a cikkünkben mutattuk be:

A Tisza-csomag azonban nem csak a pedagógusokat érintené hátrányosan. Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, mennyivel csökkenhet az egészségügyi dolgozók fizetése Hajdú-Biharban, ha bevezetnék a progresszív adózást:

A közelmúltban kiszámoltuk azt is, mennyivel csökkennének a hajdú-bihari fizetések ha a Tisza Párt adójavaslata hatályosulna:

Emellett a debreceniek véleményét is kikértük a Tisza-adóval kapcsolatban:

A Tisza Párt igyekszik titokban tartani, valójában milyen politikát folytatnának akkor, ha hatalomra kerülnének. A közelmúltbán több ellentmondásra is fény derült Magyar Péterék kommunikációja és nyilvánosságra került dokumentumok, illetve videófelvételek alapján.

Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezték az embereket, de ilyen volt Tarr Zoltán elszólása is (fenti videó).

Nem kérdés, átver a Tisza mindenkit, aki bizalmat szavaz nekik. 

További híreink:

 

