A munkások zsebéből venné ki a pénzt a Tisza-párt
Súlyos forintoktól eshetnének el esetleges Tisza-kormány. Így csökkentené a hajdú-bihari feldolgozóiparban dolgozók fizetését a Tisza-adó.
Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum alapján a Magyar Péter vezette párt kormányra kerülése esetén megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetne be. A tervezet szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmekre továbbra is 15 százalékos szja-vonzat maradna érvényben, azonban az ötmillió és 15 millió forint közötti sávra már 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adóteher vonatkozna. Mindez pedig jelentős negatív következményekkel járna, megnéztük, mennyivel csökkenne azoknak a fizetése, akik a feldolgozóiparban dolgoznak Hajdú-Biharban, és a Tisza-adó szerint kapnák a fizetésüket.
A feldolgozóiparban dolgozók fizetését is megvágná a Tisza-adó
A KSH adatai szerint, átlagosan 478 212 forint a nettó, s így 719 117 forint bruttó fizetése van Hajdú-Bihar vármegyében annak, aki a feldolgozóiparban dolgozik. A Tisza-adóval viszont ez jelentősen változna negatív irányba, ugyanis jelenleg 107 868 forint havonta az szja, ami a progresszív adózással
129 039 forintra emelkedne. Ez havonta 21 171 forint, évente pedig 254 052 forint bevételkiesés.
"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:
Az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is úgy érezhetik, átver a Tisza
A Tisza Párt igyekszik titokban tartani, valójában milyen politikát folytatnának akkor, ha hatalomra kerülnének. A közelmúltbán több ellentmondásra is fény derült Magyar Péterék kommunikációja és nyilvánosságra került dokumentumok, illetve videófelvételek alapján.
Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezték az embereket, de ilyen volt Tarr Zoltán elszólása is (fenti videó).
Nem kérdés, átver a Tisza mindenkit, aki bizalmat szavaz nekik.
