Zarándokút

1 órája

Mindent hátrahagyott a hajdú-bihari politikus, így telnek most a napjai - videóval

Idén hatodszor indult teljesíteni a legendás zarándokutat. Az El Camino azonban sosem egyszerű Tiba István szerint.

Haon.hu

Augusztus közepén jelentette be dr. Tiba István országgyűlési képviselő, hogy Spanyolországa utazik, ahol hatodik alkalommal indult el, hogy teljesítse a legendás El Camino zarándokút 800 km-es távját. Korábban háromszor teljesítette a távot, 2011-ben, 2012-ben és 2016-ban, két alkalommal, 2015-ben és 2018-ban azonban nem tudott elérni a célhoz.

Idén hatodszor szeretné teljesíteni az El Camino zarándokutat Dr. Tiba István
Forrás: Facebook/Tiba István

Hogy pontosan mi miatt nem sikerült abban a két évben a honatya számára az El Camino, megtudhatjátok az alábbi cikkből:

A második napot élete egyik legnehezebb napjának nevezte a hajdúsági politikus, összesen 47,5 km-t tett meg Roncesvalles és Pamplona között. 

Ez az út nem csupán a tájról szól, hanem az önismeretről. Minden lépés gyötrelem, de egyúttal tisztítótűz is. Érzem, ahogy a lelki terhek lassan lefoszlanak, és a fizikai fájdalommal együtt a lelkem is gyógyul. A fejemben egyetlen gondolat jár: a cél. A cél, ami a nyugalmat és a békét jelenti

- tette hozzá. 

Az El Camino igazi próbatétel mindenki számára

Tiba István is megküzd a spanyol hőség és a terep viszontagságaival: a pamplonai szakasz után vízhólyagja is keletkezett, amely napokon keresztül nehezítette a továbbhaladásban. Az 5. napon az Estella és Torres del Rio közötti szakaszt teljesítette, ahol így fogalmazott:

Nem mondom, hogy könnyű, a napi 25-30 km-es távok próbára teszik az embert, főleg, ha a vízhólyag nem könnyíti meg a dolgom. De ahogy a Hajdúságban mondani szokás: „Inkább törni, mint hajolni!” Nem az az ember vagyok aki feladná, úgyhogy megyek tovább a cél felé!

A lelki nyugalom átsegítette minden nehézségen Tiba Istvánt

Ezt a 9. napról közzétett bejegyzésében írta a politikus, amikor 36 kilométert tett meg gyalog Santo Domingo de la Calzadaból Villa franca montes de oca-ba. Hozzátette, az út során szerzett tapasztalatok és emlékek felbecsülhetetlenek. A hétfői bejegyzése alapján Burgosban pihent meg Tiba István. 

Bővebb beszámolókat olvashattok a politikus Facebook-oldalán.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a jövőben több ehhez hasonló túrát is szervezhet magának a honatya, ugyanis nem indul a 2026-os választásokon a Hajdú 6-os választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeként. Hogy miért hozták meg ezt a döntést, kit jelölt helyette a kormánypárt a kerületben, valamint milyen szerepe lesz a jövőben a politikusnak, megtudhatjátok ebből a cikkből:

