Mindent hátrahagyott a hajdú-bihari politikus, így telnek most a napjai - videóval
Idén hatodszor indult teljesíteni a legendás zarándokutat. Az El Camino azonban sosem egyszerű Tiba István szerint.
Augusztus közepén jelentette be dr. Tiba István országgyűlési képviselő, hogy Spanyolországa utazik, ahol hatodik alkalommal indult el, hogy teljesítse a legendás El Camino zarándokút 800 km-es távját. Korábban háromszor teljesítette a távot, 2011-ben, 2012-ben és 2016-ban, két alkalommal, 2015-ben és 2018-ban azonban nem tudott elérni a célhoz.
Elbúcsúzott családjától, barátaitól és két kutyájától is a hajdúsági politikus
A második napot élete egyik legnehezebb napjának nevezte a hajdúsági politikus, összesen 47,5 km-t tett meg Roncesvalles és Pamplona között.
Ez az út nem csupán a tájról szól, hanem az önismeretről. Minden lépés gyötrelem, de egyúttal tisztítótűz is. Érzem, ahogy a lelki terhek lassan lefoszlanak, és a fizikai fájdalommal együtt a lelkem is gyógyul. A fejemben egyetlen gondolat jár: a cél. A cél, ami a nyugalmat és a békét jelenti
- tette hozzá.
Az El Camino igazi próbatétel mindenki számára
Tiba István is megküzd a spanyol hőség és a terep viszontagságaival: a pamplonai szakasz után vízhólyagja is keletkezett, amely napokon keresztül nehezítette a továbbhaladásban. Az 5. napon az Estella és Torres del Rio közötti szakaszt teljesítette, ahol így fogalmazott:
Nem mondom, hogy könnyű, a napi 25-30 km-es távok próbára teszik az embert, főleg, ha a vízhólyag nem könnyíti meg a dolgom. De ahogy a Hajdúságban mondani szokás: „Inkább törni, mint hajolni!” Nem az az ember vagyok aki feladná, úgyhogy megyek tovább a cél felé!
A lelki nyugalom átsegítette minden nehézségen Tiba Istvánt
Ezt a 9. napról közzétett bejegyzésében írta a politikus, amikor 36 kilométert tett meg gyalog Santo Domingo de la Calzadaból Villa franca montes de oca-ba. Hozzátette, az út során szerzett tapasztalatok és emlékek felbecsülhetetlenek. A hétfői bejegyzése alapján Burgosban pihent meg Tiba István.
