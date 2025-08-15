augusztus 15., péntek

El Camino

3 órája

Elbúcsúzott családjától, barátaitól és két kutyájától is a hajdúsági politikus

Tiba István hét év várakozás után ismét útnak indult, hogy hatodszor is teljesítse a legendás El Camino zarándokutat.

Haon.hu

Tiba István ismét vállalkozott a legendás El Camino zarándokútra: a politikus most hatodszor vág neki a közel 800 kilométeres távnak, amelyet 27 nap alatt tervez teljesíteni. Balmazújváros és térségének országgyűlési képviselője Facebook-posztjában osztotta meg, hogy hét év várakozás után újra eljött a nap, amikor Saint-Jean-Pied de Port-ból elindulhat Santiago de Composteláig. Felidézte, hogy 2011-ben, 2012-ben és 2016-ban sikeresen teljesítette az utat, míg 2015-ben egy egészségügyi probléma, 2018-ban pedig választások utáni teendők miatt kellett félbeszakítania a zarándoklatot.

Forrás:  Napló-archív

Tiba István izgatottan készülődik az embert próbáló zarándokútra

Izgatottan és tele várakozással nézek az előttem álló 27 nap, és a közel 800 km elé, ami nemcsak fizikai, de lelki kihívás is lesz

 – írta Tiba, aki indulás előtt elbúcsúzott családjától, barátaitól, kollégáitól, valamint két kutyájától is.

A képviselő mostantól a zarándokösvényt tekinti otthonának, hátizsákját mindenese társának, lábait pedig legjobb barátainak.

A jövőben egyébként valószínűleg több ideje lesz hasonló kihívások teljesítésére, illetve egyéb szabadidős tevékenységekre. Mint arról korábban beszámoltunk, Tiba István nem indul a Hajdú 6-os választókerült országgyűlési képviselőjelöltjeként a 2026-os választásokon. Arról, hogy miért született ez a döntés, ki méreti meg magát a kormánypárt részéről, s milyen szerepet vállal a jövőben a honatya, itt írtunk bővebben:

