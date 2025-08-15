augusztus 15., péntek

Mérgező nehézfémek miatt hív vissza egy népszerű terméket a TEDi

Ha te is vásároltál ebből a termékből a népszerű üzletben, ne használd! Újabb termékvisszahívásról számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Haon.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során Kínából származó virágmintás üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek Lengyelországban, ezért a termékvisszahívása mellett döntöttek – számolt be róla hivatalos oldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írják, a bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a hazai TEDi üzletekbe is érkezett. 

Forrás: nkfh.gov.hu

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. 

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S_Pohár 250ml 3 darabos

Vonalkód: 19890001011000000300

Termék megnevezése: S_Pohár 280ml 3 darabos

Vonalkód: 11438001011000000300

Termék megnevezése: S_Pohár 310ml 3 darabos

Vonalkód: 41677001011000000300

Értékesítési időszak: 2025.01.23-tól 2025.07.02-ig

Importőr: TEDi GmbH & Co.KG (Németország)

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, melyek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket megvásárolta, azt a továbbiakban ne használja!

Nem ez volt pénteken az első termékvisszahívás:

