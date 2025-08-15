2 órája
Élősködővel fertőzött sajtok kerültek a boltokba, riasztást adott ki a hatóság!
Ha vásároltál ebből a termékből Hajdú-Biharban, ne fogyaszd el! Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban– számolt be róla hivatalos oldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írják, a termékekből Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívtak vissza sajtokat
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG
Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25
C5154101; 25.07.25
C5168109; 01.08.25
2. Termék: Camembert
Márka: Everyday
Kiszerelés: 250 g
MMI: 2025.08.13.
3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12
Tételszám: C5155106
MMI: 24/07/2025
Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)
A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
