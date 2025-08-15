augusztus 15., péntek

Mária névnap

26°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

2 órája

Élősködővel fertőzött sajtok kerültek a boltokba, riasztást adott ki a hatóság!

Címkék#sajt#termékvisszahívás#Hajdú-Bihar

Ha vásároltál ebből a termékből Hajdú-Biharban, ne fogyaszd el! Újabb termékvisszahívásról érkezett hír.

Haon.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban– számolt be róla hivatalos oldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint írják, a termékekből Magyarországra is érkezett.

Újabb termékvisszahívásról érkezett hír
Újabb termékvisszahívásról érkezett hír
Forrás: nkfh.gov.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívtak vissza sajtokat

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25

C5154101; 25.07.25

C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert

Márka: Everyday

Kiszerelés: 250 g

MMI: 2025.08.13.

3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12

Tételszám: C5155106

MMI: 24/07/2025

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)

A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu