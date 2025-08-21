Baktériummal szennyezett tusfürdő került a népszerű drogéria polcaira! Azonnal vigye vissza, ha ilyet vett!

Termékvisszahívást hirdetett a Müller egy veszélyes baktérium miatt, amelyek a Kneipp egyik tusfürdőjében bukkantak fel – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság. A portál az MTI közleménye alapján azt írta, az érintett tételek értékesítését és további forgalmazását a Kneipp és a Müller azonnal leállította.

Fertőzött tusfürdő a polcokon: termékvisszahívást rendelt el a Müller!

A fertőzött termékekre a szokásos minőség-ellenőrzés során bukkantak rá, a lentebb említett tételekben Burkholderia cepacia baktériumot találtak. Ugyan a termék egészséges emberek számára nagyrészt kockázatmentes, a visszahívott német tusfürdő krónikus tüdőbetegségben szenvedők számára nagy veszélyt jelent, sőt

legyengült immunrendszerűek esetében is fertőzést okozhat.

A szóban forgó, 200 ml-es kiszerelésű Kneipp tusfürdő az „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude”, ha ilyet vásárolt, érdemes ellenőriznie a tubuson feltüntetett tételkódot. Ha az alábbi számsorok valamelyikét látja a tusfürdőn, az biztosan fertőzött: 2506917, 2506918, 2506919.

A forgalmazó a termékvisszahívásról szóló hirdetményében azt írta, a fertőzött Kneipp Lebensfreude tusfürdőket a Müller-üzletek valamennyiében vissza lehet váltani, a számlát sem kell felmutatni hozzá.

