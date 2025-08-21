augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázat!

5 órája

Baktériummal szennyezett tusfürdő került a népszerű drogéria polcaira! Azonnal vigye vissza, ha ilyet vett!

Címkék#tusfürdő#Müller#termékvisszahívás

Súlyos következményekkel is járhat, ha valaki legyengült immunrendszerrel használja a fertőzött tusfürdőt. Mutatjuk a termékvisszahívással érintett termékeket.

Haon.hu

Termékvisszahívást hirdetett a Müller egy veszélyes baktérium miatt, amelyek a Kneipp egyik tusfürdőjében bukkantak fel – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság. A portál az MTI közleménye alapján azt írta, az érintett tételek értékesítését és további forgalmazását a Kneipp és a Müller azonnal leállította.

Termékvisszahívás! A fertőzött Kneipp Lebensfreude tusfürdőket bármelyik Müller drogériában visszaveszik
Termékvisszahívás! A fertőzött Kneipp Lebensfreude tusfürdőket bármelyik Müller drogériában visszaveszik
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Fertőzött tusfürdő a polcokon: termékvisszahívást rendelt el a Müller!

A fertőzött termékekre a szokásos minőség-ellenőrzés során bukkantak rá, a lentebb említett tételekben Burkholderia cepacia baktériumot találtak. Ugyan a termék egészséges emberek számára nagyrészt kockázatmentes, a visszahívott német tusfürdő krónikus tüdőbetegségben szenvedők számára nagy veszélyt jelent, sőt

legyengült immunrendszerűek esetében is fertőzést okozhat. 

A szóban forgó, 200 ml-es kiszerelésű Kneipp tusfürdő az „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude”, ha ilyet vásárolt, érdemes ellenőriznie a tubuson feltüntetett tételkódot. Ha az alábbi számsorok valamelyikét látja a tusfürdőn, az biztosan fertőzött: 2506917, 2506918, 2506919.

Termékvisszahívás! A fertőzött Kneipp Lebensfreude tusfürdőket bármelyik Müller drogériában visszaveszik
Termékvisszahívás! A fertőzött Kneipp Lebensfreude tusfürdőket bármelyik Müller drogériában visszaveszik
Forrás: Müller

A forgalmazó a termékvisszahívásról szóló hirdetményében azt írta, a fertőzött Kneipp Lebensfreude tusfürdőket a Müller-üzletek valamennyiében vissza lehet váltani, a számlát sem kell felmutatni hozzá.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu