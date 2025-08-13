augusztus 13., szerda

Közlekedés

3 órája

Útépítés miatt több busz is terelőútvonalon közlekedik Debrecenben

Augusztus második felében útépítés miatt változik a 25-ös és a 90Y-os buszok közlekedése Debrecenben, több megállót ideiglenesen nem érintenek a járatok.

Haon.hu

Augusztus 14-től 31-ig útépítési munkálatok zajlanak a Ruyter utcán, ezért a 25-ös és a 90Y-os éjszakai autóbuszok terelőútvonalon közlekednek – tudatta portálunkkal a DKV Zrt.

Útépítési munkálatok miatt a 25-ös és a 90Y-os éjszakai autóbuszok terelőútvonalon közlekednek
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A terelőútvonal részletei

A DKV tájékoztatása szerint a Vincellér utca irányába haladó 25-ös autóbusz a Budai Nagy Antal utca – Huszár Gál utca – Mák utca – Faraktár utca útvonalon közlekedik. A munkák ideje alatt a járat nem érinti a Huszár Gál utca, Ruyter utca (ideiglenes) és a Mák utca (ideiglenes) megállóhelyeket. A terelés idején a Huszár Gál utcán kialakított ideiglenes megállóhelyet használhatják az utasok.

A Pósa utca felé közlekedő 90Y-os éjszakai járat a Huszár Gál utca megállót nem érinti, helyette a Kincseshegy utca – Mák utca – Faraktár utca – Hétvezér utca terelőútvonalon halad.

A debreceni közlekedési társaság kéri az utasok megértését és türelmét a munkálatok idejére.

