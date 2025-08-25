Hajdú-Biharban kísérik utolsó útjára Kapás Boglárka édesapját

Július 2-án, életének 70. életévében örökre megpihent Kapás István, kapás Telegdy-Kapás Boglárka édesapja. Megható sorokkal búcsúzott tőle az olimpiai bronzérmes, világ-és Európa-bajnok debreceni úszó; „most már két őrangyalon van” – írta korábban, s ezzel felidézte 2021 februárjában elhunyt testvére, Vanda emlékét is. Kapás István temetését augusztus 26-án, kedden 14 óra 30 perctől tartják a Hajdúböszörményi Köztemető „A” ravatalozójában polgári szertartás keretében.

Telegdy-Kapás Boglárka édesapját kedden kísérik utolsó útjára, a temetés Hajdúböszörményben lesz

Forrás: Instagram / Telegdy-Kapás Boglárka

A debreceni úszó ezekkel a szavakkal búcsúzott édesapjától:

Ez most nagyon fáj, Apa. Remélem megkönnyebbültél, elfogadom hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled - talán épp erre vártál? Hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van

Húga, Vanda 2021-ben teljesen váratlanul, alig húszévesen távozott, az olimpiai bronzérmes úszónő sokáig nem beszélt nyilvánosság előtt az elvesztéséről. Az úszás is rengeteg mélyponton átsegítette őt, mielőtt nemrégiben visszavonult a versenysporttól.