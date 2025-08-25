Nem lesz se internet, se tv, se telefon! – leállást jelentettek be Hajdú-Biharban ennél a szolgáltatónál

A Telekom technikai karbantartás és fejlesztés miatt augusztus 25–27. között több településen időszakos szolgáltatáskiesésekre hívta fel a figyelmet. Az érintett időpontokban a televízió, az internet és a telefon sem lesz elérhető – számolt be róla a Világgazdaság.

Nagy leállásokat jelentett be a Telekom, Debrecen is érintett

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Debrecen is érintett a Telekom nagy leállásában

A szolgáltató honlapján részletes listát tett közzé, amelyből kiderül, mikor és hol várhatóak a kiesések. A hajdú-bihari térségben Debrecen és környéke érintett, itt augusztus 26-án, éjféltől reggel 6 óráig szünetelhet a szolgáltatás.

A leállás az alábbi hajdú-bihari településeket is fenyegeti: Álmosd, Bagamér, Balmazújváros, Bocskaikert, Derecske, Ebes, Fülöp, Görbeháza, Hajdúbagos, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hajdúszovát, Hortobágy, Mikepércs, Nagyhegyes, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Polgár, Téglás, Újléta, Újszentmargita, Vámospércs.

A cég arra kéri ügyfeleit, hogy a megadott időpontban készüljenek fel az esetleges fennakadásokra, és ha lehet, előre intézzék el azokat az ügyeket, amelyekhez internet- vagy telefonkapcsolat szükséges.

Az országosan érintett települések és a leállások időpontjának teljes listája ide kattintva olvasható.

Ajánljuk még: