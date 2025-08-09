augusztus 9., szombat

Beruházás

1 órája

Sokaknak feltűnt a viharos debreceni éjszaka után kidőlt oszlop, megvan rá a magyarázat

A fekvő villanyoszlop körül a napraforgó le van tarolva. Az időjárás azonban nem tett kárt a rendszerben vagy a távvezetékben.

Haon.hu

Augusztus első napjaiban több olvasónk is jelezte, hogy egy magasfeszültségű távvezetékoszlop vélhetően ki van dőlve közvetlenül a 481-es út mentén, az Opus Titász nemrég átadott, Debrecen Gugyori elnevezésű nagyfeszültségű áramhálózati kapcsolóállomásának közvetlen szomszédságában. Mindez egy meglehetősen szeles, viharos éjszaka után történt, így esélyes volt, hogy a vihar következtében dőlt el a szerkezet.

CM20250807_villanyoszlop_HAON (1)
Az útról is látható a fekvő távvezetékoszlop
Fotó: Czinege Melinda

A helyszínre érve azt láttuk, hogy a fekvő oszlop nem közvetlenül a földön található, hanem fa gerendákra helyezték, tehát feltehetőleg az illetékeseknek tudomása van róla, akkor is, ha valóban felborította a szél. Bár balesetre mindössze a közelben letarolt napraforgó utalt. Az elfektetett építménnyel egy vonalban lévő, előtte és utána található oszlopok azonban mind álltak.

Tervezett beruházás része a távvezetékoszlop

Feltételeztük, hogy a szerkezet része az újonnan telepített objektumoknak, mivel a közelben lévőkön sem található vezeték, azonban az Opus Titász érdeklődésünkre közölte, az oszlop a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) illetékességi területéhez tartozik.

távvezeték, villanyoszlop
Közelről látható, hogy gerendákon fekszik az oszlop
Fotó: Czinege Melinda

Megkerestük a MAVIR-t is a kérdéssel, hogy egy környezeti hatás következtében dőlt-e el az oszlop, vagy egyszerűen arról van szó, hogy még nincs telepítve. A vállalat kommunikációs vezetője elmondta, a távvezetékoszlop a folyamatban lévő beruházáshoz, építkezéshez tartozik, nem kidőlt, hanem a helyszínre szállították, rövidesen fel fogják állítani.

