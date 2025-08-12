Szűk a hely ezen a debreceni belvárosi telken, de egy új társasház simán elfér

Már megjelentek a munkagépek a Kossuth utcán, a Földhivatal és a Debreceni Rendőrkapitányság között elhelyezkedő telken, ahol egy három- és egy hatemeletes tömbből álló társasház fog megépülni. A helyszínen megtudtuk, jelenleg a munkaterület megtisztítása zajlik talajszinten. Zajmérővel dolgoznak, illetve kifejezetten olyan gépeket használnak a munkálatok ideje alatt, amik a lehető legkisebb zajterhelést jelentik a környezetre, és az előírásoknak is megfelelnek. Ez a fázis másfél, két hétig tarthat.

Így néz ki a Kossuth utcai telek, ahová a társasház épül majd

Fotó: Vida Márton Péter

Ahogy korábban a BORD Építész Stúdió látványterveire hivatkozva megírtuk, láthatóan az épületegyüttes a Kossuth utca 16. számtól a Liszt Ferenc utcával párhuzamosan, a Blaháné utcai társasház belső udvaráig húzódna. A stúdió akkor azt írta, hosszú és keskeny városi telekről van szó, óriási tűzfallal, a társasház koncepciója a helyszín ezen kivételesen nehéz adottságaiból merít.

Illeszkedik majd a környezetéhez a társasház

Mint részletezték, az utcafronti tömeget kettéosztva, az épület hatszintes lakószárnya a szomszédos műemléki épület magas tűzfalát kezeli, miközben a háromszintes szárny is jól illeszkedik a másik, alacsonyabb műemléki szomszédhoz.

Első látásra nem gondolná az ember, hogy ezen a részen megépülhet egy társasház

Fotó: Vida Márton Péter

A stúdió látványtervei és a júniusban készült helyszíni fotók az alábbi galériában láthatóak: