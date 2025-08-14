Szokatlan finomság segítségével buzdítottak összefogásra Debrecenben

Virágba öltöztették a Nagytemplom mögötti Emlékkert kerítését a Színház- és Filmművészeti Egyetem első éves hallgatói, valamint a nyári gyermekfelügyeleten résztvevő diákok augusztus 14-én délután, ahol a debreceni önkormányzat és a Debreceni Karitatív Testület képviselői utóbbi tanszergyűjtési akciójáról számoltak be.

Fotó: Vida Marton Peter

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere, Antal Zsolt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, valamint Orosz Ibolya Aurélia, a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja intézményvezetője és Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke kiemelték az összefogás, egymás segítésének fontosságát. Az eseményen egy szív alakú kalácsot is elfogyasztottak a résztvevők.

