Iskolakezdés

4 órája

Szokatlan finomság segítségével buzdítottak összefogásra Debrecenben

Diákok is részt vesznek az akcióban. A tanszergyűjtés közösségi összefogással valósul meg.

Haon.hu

Virágba öltöztették a Nagytemplom mögötti Emlékkert kerítését a Színház- és Filmművészeti Egyetem első éves hallgatói, valamint a nyári gyermekfelügyeleten résztvevő diákok augusztus 14-én délután, ahol a debreceni önkormányzat és a Debreceni Karitatív Testület képviselői utóbbi tanszergyűjtési akciójáról számoltak be.

VMP20250814_tanszergyűjtés_HAON_016
Fotó: Vida Marton Peter

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere, Antal Zsolt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, valamint Orosz Ibolya Aurélia, a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja intézményvezetője és Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke kiemelték az összefogás, egymás segítésének fontosságát. Az eseményen egy szív alakú kalácsot is elfogyasztottak a résztvevők.

A jó hangúlatú rendezvényről készült fotókat itt nézheted meg:

Tanszergyűjtés diákok közreműködésével

Fotók: Vida Márton Péter

A videót pedig itt:

:

 


 

