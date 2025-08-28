Így segíti az iskolakezdést a Debreceni Karitatív Testület

A szeptemberi iskolakezdés mindig komoly anyagi terhet jelent a családok számára, különösen azoknak, akik nehéz körülmények között élnek. A Debreceni Karitatív Testület idén is tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekeket: augusztus 27-én a Pósa utcai Cívis Tanoda diákjai vehették át az első csomagokat – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Debreceni Karitatív Testület idén is tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekeket

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Több száz tanszercsomagot állítottak össze

A testület eddig közel 300 tanszercsomagot állított össze, amelyek értékes eszközöket – tollakat, füzeteket, ceruzákat, festékeket – tartalmaznak, és további támogatásként tanszervásárlásra jogosító utalványokat is biztosítanak nagycsaládok és egyszülős családok gyermekeinek. A tavalyi évben 250 diák kapott segítséget, az idei évben pedig ezt a számot máris sikerült túlszárnyalni.

Az átadóünnepségen Széles Diána, Debrecen alpolgármestere kiemelte: a tanszergyűjtés célja nemcsak az eszközök biztosítása, hanem az is, hogy a családok számára az iskolakezdés könnyebb és örömtelibb legyen. Mint mondta, a csomagok a város önkormányzata, civil szervezetek, intézmények, önkéntesek és segítők összefogásával jöttek létre.

A csomagok kiemelt összefogással jöhettek létre

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke hangsúlyozta, hogy a gyerekek számára a kapott tanszerek motivációt is jelentenek a jobb tanulmányi eredmények elérésére. Hozzátette: a tanszergyűjtés szeptember közepéig folytatódik, így még bárki hozzájárulhat az akcióhoz.

Az eseményt a Debreceni Ady Endre Gimnázium dráma tagozatos diákjai tették még ünnepélyesebbé zenés műsorukkal, különleges élményt nyújtva a gyerekeknek és szüleiknek.

Az eseményt a diákok zenés műsorukkal tették még különlegesebbé

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ajánljuk még: