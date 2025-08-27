Egekben a tanszerárak 2025-ben – de már az is megvan, hogyan spórolhatsz!

Már csak egy hét van hátra az iskolakezdésig – beszerezted már a cuccokat a gyerkőcöknek? Ha még nem, és már előre fáj a fejed, hogy nem lesz olcsó, annyiban azért segíthetünk neked, hogy utánanéztünk, hogyan alakulnak a tanszerárak 2025-ben. Így sokkal egyszerűbb lesz a matek, és nem a boltban kell majd összeadni-szorozni, hogy mennyi is fog „csippanni” a kártyádról.

Ha még nem szerezted be az iskolakezdéshez szükséges eszközöket, akkor érdemes tudnod, hogyan alakulnak a tanszerárak 2025-ben

Tanszerárak 2025: mennyire kell zsebbe nyúlni?

Több üzlet kínálatát is megnéztük, és nyilvánvalóan nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, arra jutottunk, hogy nem olcsó „buli” az iskolakezdés: ha nem a legalacsonyabb árú, de mégse a legdrágább tanszereket veszi meg valaki, még abban az esetben is több tízezer forintot hagyhat ott a kasszánál. A tanszerek olcsón történő beszerzése pedig sokszor igazán komoly feladatnak bizonyulhat.

Ezt vettük alapnak, így azokat az árakat határoztuk meg „átlagárakként”, hogy mekkora összegre kell számítani abban az esetben, ha a közép-árkategóriát célozzák meg a szülők.

Van olyan hely, ahol akár 50 forintért is vehetnek füzetet a vásárlók, de ha gyermekük Liverpool-szurkoló vagy Szoboszlai Dominik a kedvenc játékosa, akkor akár 6-700 forintot is taksálhat az ára a füzet méretétől és típusától függően. Persze, ha már valaki középiskolába vagy egyetemre jár, és szeretne ritkábbat, egyedibbet villantani, vagy kifejezetten igényes füzeteket keres, akár 4-5000 forintot is rákölthet.

A grafitceruzáknál is nagy a szórás, mert 90 forinttól is vásárolhatunk B-s vagy HB-s terméket, illetve tízszer ennyiért is, ahogy egy 12 darabos színes ceruza-készlet is kerülhet 1000, illetve 6500 forintba is, márkától függően. Ahogy tolltartó és tolltartó, illetve táska-táska között is durva különbségek lehetnek: előbbi esetben pár száz vagy néhány ezertől (ami jobban jellemző) több tízezer forintot is elkérhetnek a boltban.

Durva, mennyibe kerül az iskolakezdés: mutatjuk a tanszerárakat részletesen

Van olyan, amit szettben árulnak iskolatáskával és akár tornazsákkal is, így még mondhatni, kedvezőnek is tűnik a 10-12 ezer forintos indulóár.

Merthogy nagyjából ez az alsó határ, ha már rátérünk a hátizsákokra: a pókemberestől a focison át a prémium minőségig pedig egyre súlyosbodnak a tízezrek, akár 60-70 ezer forintot is ráírhatnak az árcímkére az üzletben.

Listába szedve is megmutatjuk, mennyibe kerülnek az iskolai tanszerek: Tűzött, A5-ös füzet (kotta, négyzetrácsos, sima, vonalas): 50-2500 forint

Tűzött, A4-es füzet (kotta, négyzetrácsos, sima, vonalas): 250-től akár több ezer forintig

Spirálfüzet, A5-ös (négyzetrácsos, sima, vonalas): 600-7000 forint

Spirálfüzet, A4-es (négyzetrácsos, sima, vonalas): 270-5000 forint

Grafitceruza: 90-1000 forint

Színes ceruza: 1600-6500 forint

Golyóstoll: 90-3000 forint

Filctoll: 390-1550 forint

Temperafesték: 1690-4500 forint

Vízfesték: 2190-7490 forint

Zsírkréta (12 szín): 200-4000 forint

Gyurma: 500-akár több ezer forintig

Vonalzó: 99-7000 forint

Füzetcímke: 99-1390 forint

Ha szeretnél spórolni, érdemes utánanézni az iskolakezdési támogatásnak, amivel akár több tízezer forintot is megmenthetünk.

