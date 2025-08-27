augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

29°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanévkezdés

2 órája

Egekben a tanszerárak 2025-ben – de már az is megvan, hogyan spórolhatsz!

Címkék#iskolaszer#tanszer#Debrecen#árak#tanévkezdés

Egy hét és itt az iskola! Nézzük csak, hogyan alakulnak a tanszerárak 2025-ben!

Balogh Efraim

Már csak egy hét van hátra az iskolakezdésig – beszerezted már a cuccokat a gyerkőcöknek? Ha még nem, és már előre fáj a fejed, hogy nem lesz olcsó, annyiban azért segíthetünk neked, hogy utánanéztünk, hogyan alakulnak a tanszerárak 2025-ben. Így sokkal egyszerűbb lesz a matek, és nem a boltban kell majd összeadni-szorozni, hogy mennyi is fog „csippanni” a kártyádról. 

tanszerárak 2025, iskola, iskolakezdés, debrecen, haon
Ha még nem szerezted be az iskolakezdéshez szükséges eszközöket, akkor érdemes tudnod, hogyan alakulnak a tanszerárak 2025-ben
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Tanszerárak 2025: mennyire kell zsebbe nyúlni?

Több üzlet kínálatát is megnéztük, és nyilvánvalóan nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, arra jutottunk, hogy nem olcsó „buli” az iskolakezdés: ha nem a legalacsonyabb árú, de mégse a legdrágább tanszereket veszi meg valaki, még abban az esetben is több tízezer forintot hagyhat ott a kasszánál. A tanszerek olcsón történő beszerzése pedig sokszor igazán komoly feladatnak bizonyulhat.

Ezt vettük alapnak, így azokat az árakat határoztuk meg „átlagárakként”, hogy mekkora összegre kell számítani abban az esetben, ha a közép-árkategóriát célozzák meg a szülők.

Van olyan hely, ahol akár 50 forintért is vehetnek füzetet a vásárlók, de ha gyermekük Liverpool-szurkoló vagy Szoboszlai Dominik a kedvenc játékosa, akkor akár 6-700 forintot is taksálhat az ára a füzet méretétől és típusától függően. Persze, ha már valaki középiskolába vagy egyetemre jár, és szeretne ritkábbat, egyedibbet villantani, vagy kifejezetten igényes füzeteket keres, akár 4-5000 forintot is rákölthet.

A grafitceruzáknál is nagy a szórás, mert 90 forinttól is vásárolhatunk B-s vagy HB-s terméket, illetve tízszer ennyiért is, ahogy egy 12 darabos színes ceruza-készlet is kerülhet 1000, illetve 6500 forintba is, márkától függően. Ahogy tolltartó és tolltartó, illetve táska-táska között is durva különbségek lehetnek: előbbi esetben pár száz vagy néhány ezertől (ami jobban jellemző) több tízezer forintot is elkérhetnek a boltban. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Durva, mennyibe kerül az iskolakezdés: mutatjuk a tanszerárakat részletesen

Van olyan, amit szettben árulnak iskolatáskával és akár tornazsákkal is, így még mondhatni, kedvezőnek is tűnik a 10-12 ezer forintos indulóár. 

Merthogy nagyjából ez az alsó határ, ha már rátérünk a hátizsákokra: a pókemberestől a focison át a prémium minőségig pedig egyre súlyosbodnak a tízezrek, akár 60-70 ezer forintot is ráírhatnak az árcímkére az üzletben. 

Listába szedve is megmutatjuk, mennyibe kerülnek az iskolai tanszerek:

Tűzött, A5-ös füzet (kotta, négyzetrácsos, sima, vonalas): 50-2500 forint
Tűzött, A4-es füzet (kotta, négyzetrácsos, sima, vonalas): 250-től akár több ezer forintig
Spirálfüzet, A5-ös (négyzetrácsos, sima, vonalas): 600-7000 forint
Spirálfüzet, A4-es (négyzetrácsos, sima, vonalas): 270-5000 forint
Grafitceruza: 90-1000 forint
Színes ceruza: 1600-6500 forint
Golyóstoll: 90-3000 forint
Filctoll: 390-1550 forint
Temperafesték: 1690-4500 forint
Vízfesték: 2190-7490 forint
Zsírkréta (12 szín): 200-4000 forint
Gyurma: 500-akár több ezer forintig 
Vonalzó: 99-7000 forint
Füzetcímke: 99-1390 forint

Ha szeretnél spórolni, érdemes utánanézni az iskolakezdési támogatásnak, amivel akár több tízezer forintot is megmenthetünk.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu