A rászorulókért és a környezetért is sokat tesz az újonnan indult böszörményi akció

Augusztus 11-én délelőtt vette kezdetét az az ökoszociális akció, amelynek során a háztartásokban keletkező, feleslegessé váló iskolatáskák és egyéb tanszerek újrahasználatát kívánják ösztönözni a 30 ezer lakosú Hajdúböszörményben a kezdeményezők. A tanévkezdés előtt meghirdetett iskolatáska gyűjtési akció egyaránt szolgálja a környezeti fenntarthatóságot és a szociálisan rászoruló családok megsegítését – számolt be róla a Zöld Kör egyesület.

Tanszereket gyűjtenek a rászorulóknak

Forrás: Zöld Kör-archív

Az akció elindításakor tartott sajtótájékoztató keretében az együttműködő szervezetek képviselői, a hajdúböszörményi Szociális Szolgáltatási Központ udvarán felállított gyűjtőponton közösen állították össze az első, újra használatra szánt ajándék tanszercsomagot.

Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke elmondta, hogy a következő három hétben napközben az egyesület munkatársai várják az adományokat és a használt tanszerek iránt érdeklődőket is. Minden adományozó a leadott használati eszközök után egy-egy sorsjegyet kap, amellyel az akció végén egy új kerékpárt nyerhet.

Az iskolatáska adományozási akció gazdái a hajdúböszörményi Szociális Szolgáltató Központ, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Zöld Kör.

