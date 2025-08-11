augusztus 11., hétfő

1 órája

A rászorulókért és a környezetért is sokat tesz az újonnan indult böszörményi akció

Címkék#Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft#iskolatáska akció#Zöld Kör#Szociális Szolgáltatási Központ#tanszer#adomány

Hasznos kezdeményezés indult a városban. Az összegyűlt tanszereket a rászorulók kapják meg.

Haon.hu

Augusztus 11-én délelőtt vette kezdetét az az ökoszociális akció, amelynek során a háztartásokban keletkező, feleslegessé váló iskolatáskák és egyéb tanszerek újrahasználatát kívánják ösztönözni a 30 ezer lakosú Hajdúböszörményben a kezdeményezők. A tanévkezdés előtt meghirdetett iskolatáska gyűjtési akció egyaránt szolgálja a környezeti fenntarthatóságot és a szociálisan rászoruló családok megsegítését – számolt be róla a Zöld Kör egyesület.

Tanszereket gyűjtenek a rászorulóknak
Tanszereket gyűjtenek a rászorulóknak
Forrás: Zöld Kör-archív

Az akció elindításakor tartott sajtótájékoztató keretében az együttműködő szervezetek képviselői, a hajdúböszörményi Szociális Szolgáltatási Központ udvarán felállított gyűjtőponton közösen állították össze az első, újra használatra szánt ajándék tanszercsomagot.

Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke elmondta, hogy a következő három hétben napközben az egyesület munkatársai várják az adományokat és a használt tanszerek iránt érdeklődőket is. Minden adományozó a leadott használati eszközök után egy-egy sorsjegyet kap, amellyel az akció végén egy új kerékpárt nyerhet.

Az iskolatáska adományozási akció gazdái a hajdúböszörményi Szociális Szolgáltató Központ, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Zöld Kör.

