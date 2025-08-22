19 perce
Tanévet nyitottak a debreceni tankerületben, ahol minden 4. diák színötös – sok-sok tanárt díjaztak – fotókkal!
A tanévnyitó konferencián az oktatás közösségépítő erejéről és a jövő kihívásairól beszéltek a résztvevők. Az új tanév közel 20 ezer diák és kétezer pedagógus számára kezdődik szeptember elsején.
Az elmúlt tanév sikereit értékelték – amikor is minden negyedik diák színötös bizonyítvánnyal zárt –, valamint elismeréseket adtak át a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján augusztus 22-én az Epreskerti Általános Iskolában. A város, valamint a tankerület közötti együttműködés új formáiról is szó esett a DTK intézményvezetőinek ünnepélyes rendezvényén.
Közösségépítés és vendégszeretet
Gondáné Fórián Csilla, az Epreskerti Általános Iskola igazgatója házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, kiemelve intézménye büszkeségét, hogy helyszínt biztosíthat az eseménynek.
Ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is: példát mutatni vendégszeretetben, közösségi szellemben és abban a hitben, hogy az oktatás közös ügyünk
– fogalmazott az igazgatónő. Hangsúlyozta: a tanítás sosem pusztán tudásátadás, hanem közösségépítés is egyben. A pedagógusok, vezetők és tankerületi dolgozók mind egy közös ügyért dolgoznak együtt. Szavai szerint a rendezvény megmutatja: van értelme annak, hogy közösen tesznek a gyermekekért.
A pedagógusok két újéve és a nyári lélegzetvétel
Türk László tankerületi igazgató a pedagóguspálya sajátosságaira világított rá, megemlítve, hogy az oktatásban dolgozók számára kétszer van újév: januárban és szeptemberben.
Decemberben az esztendőtől, júniusban a tanévtől búcsúzunk
– mondta, hozzátéve, hogy ez lehetőséget ad szakmai fogadalmak megtételére is.
A vezető szerint pedagógusnak lenni egyet jelent azzal, hogy az ember együtt lélegzik az intézménnyel. A nyári szünet jelentőségéről szólva kiemelte: bár sokan úgy gondolják, a vezetők ilyenkor téli álmot alszanak, valójában ez az időszak az értékelésé és a következő tanév tervezéséé.
Az új tanév kihívásai
A vezetés valódi kihívásai kapcsán Türk László egy diplomaosztón hallott gondolatot idézett: a vezetés nem arról szól, hogy elöl vagy, hanem arról, hogy követnek-e. Kiemelte, hogy a rohamosan fejlődő technikai világban különösen nehéz feladat a jövő generációját felkészíteni a nagyvilág kihívásaira.
Olyan nehéz dicsérni. A negatív dolgokat mindig hamarabb ki tudjuk mondani, mint a megerősítő, pozitív elismerésként ható szavakat
– mutatott rá az igazgató az emberiség egyik legnagyobb hibájára, amellyel szerinte a pedagógustársadalomnak szembe kell mennie. Hangsúlyozta: meg kell mutatni a diákoknak, hogyan lehet másképpen, és terelni kell őket, hogy maguk jöjjenek rá a megoldásra.
Az intézmények jelentőségéről szólva kijelentette: iskoláik nem csak falak és termek, hanem élmények, meghatározó közösségek otthonai. A 2025-26-os tanévben mintegy 20 ezer leendő felnőtt életének fontos állomásait jelentik ezek az intézmények, ahol a vezetőknek pozitív szereplőknek kell lenniük minden egyes történetben.
Városi együttműködés és új lehetőségek
Széles Diána alpolgármester megköszönte az iskolák támogatását a város programjaiban, különösen a „Mozdulj, Debrecen” és a virágkarnevál sikerében való közreműködést. – Látni, egy-egy összegondolkodás, együttműködés, vagy összefogás mennyit számít – hangsúlyozta, külön kiemelve az Ady Endre Gimnázium és más intézmények hozzájárulását.
Az alpolgármester szerint bár az önkormányzat már nem fenntartója az intézményeknek, a város és az iskolák közötti együttműködés továbbra is létfontosságú. Beszélt arról is, hogy a mai világ teljesen megváltozott, a mesterséges intelligencia korszaka új kihívások elé állítja az oktatást és a szülő-gyerek viszonyt egyaránt.
Új kezdeményezésként természetismeret órák tartását ajánlotta fel az állatkertben, ahol a gyerekek közvetlenül megismerkedhetnek az állatokkal, különböző fajokkal.
Hiszem azt, hogy ha kisgyermekkorban elkezdjük nevelni őket, akkor ők már felelős állattartók lesznek
– fogalmazott Széles Diána. Szerinte az önkormányzat és az iskolák nyújtotta lehetőségeket fontos kihasználni, hogy megtanítsuk a gyerekeket arra, milyen a világ valójában, szemben a digitális szféra gyakran félrevezető információival.
Kiemelkedő eredmények az elmúlt tanévből
A tanévnyitó konferencia során elhangzott adatok szerint az előző tanév kifejezetten sikeresnek mondható: az általános iskolások 28 százaléka, a középiskolások 20 százaléka színötös bizonyítvánnyal zárt. A tankerület valamennyi intézményének tanulmányi átlaga 4,17 volt.
Nemzetközi versenyekről több mint háromszáz, országos megmérettetésekről pedig majdnem 1200 dobogós helyezést vagy különdíjat hoztak el a diákok. A nyelvvizsgák terén is kimagasló eredmények születtek: a középiskolások közül csaknem 1700-an rendelkeznek már középfokú, több mint 500-an pedig felsőfokú nyelvvizsgával.
A nyári szünetben sem állt meg a munka: 25 ezer 591 négyzetméternyi falfelület kapott tisztasági festést, hogy szeptember elsején rendezett, biztonságos környezetben indulhasson az oktatás. Az új tanévben 1200 kis elsős lépi majd át először az iskola küszöbét, és majdnem ezer diák kezdi el középiskolai tanulmányait.
A tanévnyitó konferencián kitüntetéseket adtak át
Miniszteri elismerő oklevélben részesült augusztus 20-a alkalmából:
- Gyolcsos Andrea Ágnes, a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum matematika-informatika-fizika szakos tanára
- Katonainé Pataki Katalin Mária, a Szoboszlói Úti Általános Iskola magyar-angol szakos tanára, a humán munkaközösség vezetője
Egyéb elismerések:
- Fekete József (Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum főigazgatója) – Trefort Ágoston-díj
- Laskay Edit (Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója) – Magyar Arany Érdemkereszt
25 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalomban részesült:
- Bertók Krisztina (Debreceni Hatvani István Általános Iskola igazgatója)
- Keneseiné Kovács Zsuzsanna Judit (Debreceni Dózsa György Általános Iskola igazgatóhelyettese)
- Komolay Szabolcs (Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola igazgatója)
- Moczokné Már Nikolett (Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat debreceni tagintézményének igazgatója)
- Nagy Emese (Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatóhelyettese)
- Zdrobe Marius (Álmosdi Bocskai István Általános Iskola igazgatója)
30 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalomban részesült:
- Csermelyné Gáspár Tímea (Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója)
- Bagossi Edit Krisztina (Debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatóhelyettese)
- Rajnainé Nyiri Gabriella (Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatója)
- Gál Zsuzsanna (Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola igazgatóhelyettese)
- Gyulai Katalin Erzsébet (Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Monostorpályi Úti Tagintézményének igazgatója)
- Koszta Tímea (Hajdú-Bihar Vármegyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium főigazgató-helyettese)
40 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalomban részesült:
- Komáromi Juliánna (Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója)
- Moldvánné Győri Zsuzsanna (Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium főigazgató-helyettese)
A Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciájaFotók: Katona Ákos
