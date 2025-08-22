Tanévet nyitottak a debreceni tankerületben, ahol minden 4. diák színötös – sok-sok tanárt díjaztak – fotókkal!

Az elmúlt tanév sikereit értékelték – amikor is minden negyedik diák színötös bizonyítvánnyal zárt –, valamint elismeréseket adtak át a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján augusztus 22-én az Epreskerti Általános Iskolában. A város, valamint a tankerület közötti együttműködés új formáiról is szó esett a DTK intézményvezetőinek ünnepélyes rendezvényén.

Forrás: Katona Ákos

Közösségépítés és vendégszeretet

Gondáné Fórián Csilla, az Epreskerti Általános Iskola igazgatója házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, kiemelve intézménye büszkeségét, hogy helyszínt biztosíthat az eseménynek.

Ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is: példát mutatni vendégszeretetben, közösségi szellemben és abban a hitben, hogy az oktatás közös ügyünk

– fogalmazott az igazgatónő. Hangsúlyozta: a tanítás sosem pusztán tudásátadás, hanem közösségépítés is egyben. A pedagógusok, vezetők és tankerületi dolgozók mind egy közös ügyért dolgoznak együtt. Szavai szerint a rendezvény megmutatja: van értelme annak, hogy közösen tesznek a gyermekekért.

Gondáné Fórián Csilla, az Epreskert Általános Iskola igazgatónője nyitotta beszédével a konferenciát

Forrás: Katona Ákos

A pedagógusok két újéve és a nyári lélegzetvétel

Türk László tankerületi igazgató a pedagóguspálya sajátosságaira világított rá, megemlítve, hogy az oktatásban dolgozók számára kétszer van újév: januárban és szeptemberben.

Decemberben az esztendőtől, júniusban a tanévtől búcsúzunk

– mondta, hozzátéve, hogy ez lehetőséget ad szakmai fogadalmak megtételére is.

A vezető szerint pedagógusnak lenni egyet jelent azzal, hogy az ember együtt lélegzik az intézménnyel. A nyári szünet jelentőségéről szólva kiemelte: bár sokan úgy gondolják, a vezetők ilyenkor téli álmot alszanak, valójában ez az időszak az értékelésé és a következő tanév tervezéséé.

Türk László, Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

Forrás: Katona Ákos

Az új tanév kihívásai

A vezetés valódi kihívásai kapcsán Türk László egy diplomaosztón hallott gondolatot idézett: a vezetés nem arról szól, hogy elöl vagy, hanem arról, hogy követnek-e. Kiemelte, hogy a rohamosan fejlődő technikai világban különösen nehéz feladat a jövő generációját felkészíteni a nagyvilág kihívásaira.

Olyan nehéz dicsérni. A negatív dolgokat mindig hamarabb ki tudjuk mondani, mint a megerősítő, pozitív elismerésként ható szavakat

– mutatott rá az igazgató az emberiség egyik legnagyobb hibájára, amellyel szerinte a pedagógustársadalomnak szembe kell mennie. Hangsúlyozta: meg kell mutatni a diákoknak, hogyan lehet másképpen, és terelni kell őket, hogy maguk jöjjenek rá a megoldásra.